El presidente del Fútbol Femenino dice al juez que Rubiales pidió a Vilda que hablara con el hermano de Jenni Hermoso

El presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino, Rafael del Amo, ha señalado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales por el beso en la boca que le propinó a la jugadora Jenni Hermoso que vio cómo en el vuelo de vuelta Rubiales le pidió al entonces seleccionador Jorge Vilda que hablase con el hermano de la jugadora. Esto entra en contradicción con lo sostenido por el propio Rubiales y por Vilda en sus declaraciones ante el juez porque negaron que se hubiera realizado esa petición para interceder ante el hermano de la jugadora, Rafael Hermoso, para que la polémica suscitada por el beso no fuera a más. Por otro lado, Del Amo ha explicado también que en ese viaje de vuelta presenció conversaciones al respecto del beso pero con la finalidad de buscar consensos y no de coaccionar a la internacional o a su entorno. Así las cosas, otras fuentes apuntan que su comparecencia en calidad de testigo sí que ha servido para corroborar algunos hechos periféricos y determinadas circunstancias que son objeto de investigación y que tuvieron lugar en el avión de vuelta desde Australia, donde se celebró el mundial. Este jueves también se ha celebrado la declaración de un testigo que en ese mismo vuelo de vuelta presenció la conversación que mantuvieron el exseleccionador Jorge Vilda y el hermano de la jugadora, Rafael Hermoso. Según las fuentes consultadas, esta persona, amigo de Jenni Hermoso, ha corroborado lo declarado por Rafael Hermoso, que sostuvo ante el juez que Vilda le presionó para que su hermana quitara importancia a lo sucedido en la entrega de trofeos. LA DECLARACIÓN DE VILDA Cabe recordar que Vilda negó ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, que coaccionase al entorno de la futbolista a raíz del beso . Y a preguntas de la fiscal Marta Durántez también negó que recibiese instrucciones para ello o que presionase al hermano de la jugadora, aunque sí que reconoció que se acercó para hablar con él. Aseguró si bien no presenció el beso, sí que notó un cambio de ambiente del campo al avión, donde la situación se enrareció. Ese hecho, sumado al cariño que guarda a la jugadora, habría sido la razón por la cual habría decidido acercarse al hermano de Hermoso, explicó. Vilda añadió a esto que lo que le trasladó al familiar de la futbolista era que tal vez lo mejor sería que la propia Jenni saliese en público a contar su propia versión de lo sucedido para tratar de "bajar el suflé". APLAZADA CODINA Hoy también estaba citada la jugadora de la selección Laia Codina, pero finalmente se ha suspendido y se propondrá nueva fecha para su testifical. De momento, y a la espera de que se conozca la fecha en la que venga a declarar la propia Jenni Hermoso, que ha terminado ya sus compromisos con la liga mexicana, la siguiente fecha marcada en el calendario es el día 30 de este mismo mes. Entonces se celebrará un careo entre una amiga de la jugadora, Ana Belén Ecube, y el director de marketing de la RFEF, Rubén Rivera, que compareció como investigado por las posibles coacciones a la jugadora. Por otro lado, y según confirman a Europa Press fuentes jurídicas, una de las defensas ha solicitado este jueves al juez instructor que incorpore a la causa una entrevista que se realizó en una televisión nacional a finales de agosto al hermano de la jugadora, Rafael Hermoso, en la que, según añaden, quitaba trascendencia a ese beso en la boca señalando que era "una anécdota".