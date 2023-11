Cerezo: "El Atlético es el favorito número uno para ganar La Liga"

Madrid, 15 nov (EFE).- El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha asegurado esta noche, en un entrevista en El Partidazo de la COPE, que el Atlético de Madrid es "el favorito número uno para ganar La Liga".

Estos son las principales frases de la entrevista con Juanma Castaño:

- ¿El Atleti es candidato a ganar la Liga?: "Por supuesto que sí. Está entre los favoritos para ganar la Liga. El favorito número uno es el Atleti. Creo que todo jugador piensa como yo".

- ¿La prensa es madridista?: "Yo no creo que la prensa sea madridista, yo lo que digo es que la prensa protegéis más a unos equipos que a otros"

- ¿Se protege más al Real Madrid que al Barça? "No lo sé. Ahí lo tenéis, tirad de hemeroteca"

- Caso Negreira: “Me parece una guarrada y una cerdada si han pagado a algún árbitro para mediar en un partido”

- Simeone: "El Cholo cobra lo que cobra porque se lo ha ganado (...) Nunca pensé que Simeone se iba a ir del Atlético de Madrid, ni el año pasado".

- ¿Renovación Griezmann?: "Estará aquí hasta que el quiera. Griezmann también termina contrato en el 2027, ¿no? Fíjate cuánto le queda de contrato. El señor Simeone estará hasta que él quiera y Griezmann exactamente lo mismo"

- ¿Con quién tiene mejor relación: Florentino o Laporta?: "A mí me parecen bien los dos. Cuando nos reunimos y tenemos comidas, lo pasamos bien. Los dos son muy amenos. Hemos tenido problemas deportivos con Fernando Roig y lo arreglamos. Nos dimos un abrazo y lo solucionamos. Antes no venían al palco y ahora ya vienen".

- ¿Irá al Camp Nou?: "Si me invitan, yo no tengo porque no ir. Yo iré a ver el partido como he ido siempre como presidente y como vicepresidente del Atlético de Madrid".

- Superliga: "La Superliga está en unos tribunales y cuando se decida algo que cada uno haga lo que quiera. Todos queremos tener más ingresos para poder tener mejores jugadores y mejores instalaciones"

- Tebas y Florentino están enfrentados por esto: "Será por otras razones, pero en el mundo del fútbol, menos los resultados, se arregla todo"

- Óscar Mayo: "Yo encantado porque todas las referencias que tenemos son fantásticas y en asuntos de negocios funciona muy bien"

- Mateu Alemany: "En este caso solo te puedo decir que estamos en negociaciones, pero no te puedo decir nada más que eso porque no lo sé. Son planos distintos, la llegada de Óscar Mayo no anula la de Alemany"

- ¿Cuánto seguirá como presidente?: "Estoy dispuesto a seguir hasta que el cuerpo aguante, no tengo ningún problema. Miguel Ángel Gil y yo empezamos juntos y nos marcharemos juntos, pero él no ha dejado entrever nada. Tenemos un club controlado, con socios fantásticos..."

- ¿Hay ofertas por el club?: "Ofertas, ofertas... Ninguna".

- La ciudad deportiva: "Estará lista en 2 años y es la mejor de Europa, no tengas ninguna duda. Tiene campos de fútbol, residencias de estudiantes, una playa para hacer surf, salas de conciertos, teatros... Va a ser la repera. Es para los socios del Atlético de Madrid".

Joao Félix, mucha suerte

- Joao Félix: "Joao Félix va a ser uno de los mejores jugadores de Europa y le deseo mucha suerte en el Barcelona".

--¿Usted no cree que vaya a volver al Atleti?: "No soy adivino.Tiene un año de contrato y si el Barça lo quiere, tendrá su opción de comprarlo".

--No lo echa de menos, ¿no? "Hace tiempo que no lo veo"

--¿Por qué cree que no triunfó en el Atleti?: "Pues no lo sé, los jugadores no son máquinas. Tú te traes a un jugador y puede hacer una magnífica temporada y luego no la hace. Eso nos pasó con Jackson Martínez. Joao Félix es un jugador espléndido, pero con nosotros (por el sistema de juego o las razones que sean) no ha entrado con nosotros y en el Barça está jugando muy bien"

--¿Joao Félix era un problema para el vestuario del Atleti?: "Yo creo que no. Yo que bajo al vestuario nunca he visto ningún problema con él ni nadie me ha dicho nunca nada"

- ¿Luis Enrique gustaba?: "No es que no gustara, es que no hubo opción porque estamos contentos con el Cholo"

- Polémicas arbitrales: Antes había "un problema" que era el árbitro, ahora hay tres: el árbitro, el VAR y los que manejan el VAR. Si entre ellos no se ponen de acuerdo, lo mejor es tomar siempre la decisión del árbitro del campo, pero eso no se hace ahora mismo. A mí no me gusta el VAR". EFE

