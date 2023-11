Villarejo insiste en que Laporta filtró información sobre Rosell

El excomisario José Manuel Villarejo ha insistido este miércoles que el actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, filtró información sobre el expresidente del club Sandro Rosell: "Estaría dispuesto hasta a hacer una prueba poligráfica". "Estoy deseando que haya un juicio donde pueda aportar todas y cada una de las pruebas de lo que he dicho y de lo que he ratificado", ha afirmado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press después que el excomisario se haya encontrado con los abogados del club en un encuentro de conciliación en los juzgados de Boadilla del Monte (Madrid). Respecto a su acusación a Laporta, Villarejo ha afirmado que la información que supuestamente aportó el entorno del presidente blaugrana "no fue para meter en prisión al señor Rosell". En este sentido, ha asegurado que el objetivo de las filtraciones buscaba colocarlo como "un elemento clave en el independentismo y por lo tanto para que se hiciera una serie de actuaciones" en su contra. Villarejo también ha dicho que está dispuesto a hacerse un test de drogas: "Que no sé si las otras partes, todos los que hablan así de mí, estarían dispuestos a mantenerla. Yo estoy encantado".