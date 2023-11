Un banco de datos con inteligencia artificial detecta si un paciente tiene perfil suicida

Málaga, 15 nov (EFE).- El primer banco de datos a nivel nacional sobre el suicido para su prevención y postvención, presentado este miércoles, permitirá detectar si un paciente tiene perfil suicida, según ha anunciado el catedrático en Computación de la Universidad de Málaga, José Ignacio Peláez.

Los colectivos que colaboren con este banco podrán construir sus propios formularios o fichas para que los psicólogos, psiquiatras o asistentes sociales, al trabajar con sus pacientes, consigan una línea histórica de comportamientos, sacar patrones que clasifiquen a la población y encontrar "reglas de asociación".

De esta forma, si una persona ha tenido un intento de suicidio, un pensamiento suicida, toma un tipo de fármacos y se dan una serie de circunstancias, el banco puede determinar que "esta persona tiene un 98 % (de posibilidades) de atentar contra su vida" y predecir comportamientos.

Se trata de una herramienta de apoyo a la decisión de esos profesionales cuando toman notas en consultas con sus pacientes con advertencias de que esa persona "está en un grupo que puede tener un suicidio en un 96 % o, simplemente, llama la atención".

Precisa que el banco no toma la decisión, que corresponderá al profesional en cada caso, al que se le proporciona la herramienta de cómputo rápido que "busca relaciones no visibles para el ser humano", y que el sistema permite adelantarse a los acontecimientos al clasificar en grupos de población, ver sus riesgos y características "y qué puede ocurrir, o si pueden atentar contra su vida o no".

Las variables de felicidad y esperanza en el futuro se presentaban con indicadores positivos durante la pandemia del covid, mientras que ahora, con los problemas socioeconómicos, aparecen en términos negativos para un tercio de la población, según Peláez.

El suicidio es una de las primeras causas de muerte en la sociedad, el principal motivo de fallecimiento no natural entre jóvenes de 15 a 29 años y las estadísticas crecen en el caso de los mayores.

Así lo ha asegurado la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma, organismo que copatrocina la iniciativa junto al Centro de Investigación Social Aplicada de la Universidad malagueña.

Más de 4.000 personas se quitaron la vida en 2022, casi 11 al día, ha explicado.

Este banco cuenta con la colaboración de las asociaciones Alhelí (que ofrece acompañamiento en el proceso de duelo), las de familiares y personas con problemas de salud mental Afenes y Afesol y el Teléfono de la Esperanza.

Es una herramienta abierta para ayudar a la sociedad a avanzar en prevención, escalable y adaptable a diferentes usuarios, que cuenta con una zona de consulta de estudios poblacionales en su página web y con la que cada asociación podrá disponer de sus propios gráficos, estudios y variables y crear su propio cuadro de mando. EFE

