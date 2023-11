Salas tomará posesión como nuevo director general de IB3 este miércoles en el Parlament

El recién elegido nuevo director general de IB3, Albert Salas, tomará posesión del cargo este miércoles en un acto en el Parlament. Según ha informado la Cámara autonómica, el acto de toma de posesión se celebrará a partir de las 10.30 horas en la Sala del Senado ante la Mesa. El pleno del Parlament ha elegido este martes a Albert Salas como nuevo director general de IB3 por una amplia mayoría, aunque sin el apoyo del PSIB, que ya había adelantado que no votaría a favor. El candidato, presentado por el PP, ha tenido que esperar a la segunda votación, celebrada este martes en el pleno, para ser elegido por mayoría absoluta de 40 votos a favor del candidato y 19 en blanco. Cabe recordar que el pasado 10 de octubre la candidatura de Salas cosechó 32 votos a favor y 25 en blanco, aunque en aquel momento se necesitaba una mayoría de tres quintos. Después de tomar posesión, en el marco de las comparecencias parlamentarias de los miembros del Govern para explicar las cuentas de sus respectivos departamentos, está previsto que el viernes (09.00 horas) Salas presente el presupuesto del ente para 2024 en la Comisión de Hacienda y Presupuestos. En declaraciones a los medios minutos después de su elección, ha adelantado que su línea no será rupturista respecto a la anterior dirección y ha expresado su confianza en poder presentar en unos días a su equipo de trabajo, que ya tiene conformado al 90 por ciento, según ha afirmado. El recién elegido director del ente público se ha fijado como uno de sus primeros retos culminar el proceso de internalización de la plantilla de informativos, que él mismo reclamó en su etapa en la sección de deportes, así como avanzar en la digitalización y el avance de la radio y la televisión públicas hacia un modelo transmedia. "Queremos que IB3 siga siendo la televisión y la radio de referencia de Baleares", ha añadido. Salas ha recalcado que el modelo lingüístico no experimentará cambios y ha explicado que su objetivo es, a partir de los informativos, ir conquistando más cuota de pantalla. "Haremos televisión con las armas que tengamos, estamos compitiendo contra transatlánticos", ha concluido.