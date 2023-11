Rufián dice que en España hay "guerra judicial" y el PP pide a Armengol retirarlo del diario de sesiones

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha lanzado varias acusaciones al Poder Judicial durante su intervención en el debate de investidura, asegurando que en España existe "guerra judicial". Ante esto, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha quejado solicitando a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que retire del diario de sesiones estas palabras. En su intervención durante el debate de investidura de Sánchez, Rufián ha hablado en varias ocasiones de "guerra judicial", acusando a PP y Vox de hacer una "utilización" para "ganar con togas lo que pierden con votos". "Para que todo mundo lo entienda, la guerra judicial en este país es un montón de jueces en una sala del Var al servicio de PP y de Vox", ha agregado Rufián, que se ha quejado de varias actuaciones, que, a su juicio, son "ejemplo de esta guerra judicial". Y en este contexto, Rufián ha apuntado directamente el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por imputar a la dirigente de ERC Marta Rovira por terrorismo en las protestas de 'Tsunami Democrátic'. "El mismo juez que, por cierto, aún no sabe quién es M.Rajoy", ha señalado a renglón seguido. GAMARRA SE QUEJA A ARMENGOL Y SÁNCHEZ Ante esto, la portavoz del PP en el Congreso ha solicitado la palabra una vez ha terminado la intervención de Rufián para quejarse de estas acusaciones del dirigente de ERC y reclamando que se retiren del diario de sesiones. "Pensaba no tener que hacerlo porque debiera de haber sido Sánchez quién hubiera reprobado las acusaciones al Poder Judicial y las que se han vertido con nombres y apellidos", ha dicho Gamarra, que también ha reprochado a Armengol que no le llamara al orden. Al respecto, la dirigente del PP ha dicho que no pueden "tolerar" que se acusen "a los jueces de prevaricar y de guerra sucia". "Es algo que no podemos tolerar", ha señalado. Ante esto, la presidenta del Congreso ha replicado a Gamarra que revisará estas palabras de las que se quejaba la dirigente del PP y tomará la decisión correspondiente.