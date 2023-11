Junts avisa a Sánchez que no le apoyará ninguna ley si no hay avances: "Está a tiempo de desistir"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha querido dejar claro al socialista Pedro Sánchez que su formación, aunque ha firmado un acuerdo para apoyar su investidura, no le apoyará ninguna iniciativa si no hay avances. "Se lo digo ahora, porque está a tiempo de desistir", ha espetado. En su discurso del debate de investidura, ha reafirmado su apoyo al referéndum ilegal del 1 de octubre y su apuesta por la independencia de Cataluña y ha subrayado que se equivoca quien piense que este acuerdo de investidura supone pasar página. "No engañamos a nadie, somos fieles a nuestros derechos --ha subrayado--. No hemos dejado de ser aquella fuerza que promovió el referéndum de independencia". Así las cosas, esperan que en esta legislatura se vea realmente que "las cosas cambian" porque, si no hay avances en los asuntos comprometidos, no darán su apoyo a ninguna iniciativa del Gobierno. A su juicio, es mejor que Sánchez lo sepa antes de empezar: "Se lo digo ahora, porque todavía está a tiempo de desistir", ha añadido.