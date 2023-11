Feijóo acusa a Sánchez de haber ido al Congreso a insultar a Ayuso "y a su familia"

Madrid, 15 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al candidato a la investidura, Pedro Sánchez, de haber ido al Congreso a "insultar" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su "familia", algo que el líder de los socialistas ha negado.

Feijóo ha lanzado su crítica durante su contrarréplica a Sánchez, quien durante su intervención ha acusado al líder del PP de haber evacuado a su antecesor, Pablo Casado, de Génova para "echar por tierra" el "caso de corrupción de Ayuso".

"Como son incapaces de ganar en Madrid no soportan a la señora Ayuso", ha dicho Feijóo, que denuncia insultos de Sánchez "a todos", también al resto de presidentes autonómicos del PP e incluso a los que "ya no viven" como el expresidente de la Xunta Manuel Fraga Iribarne.

Sánchez lo ha negado. "No he insultado a nadie y si he insultado a alguien pido disculpas, faltaría más. No se puede identificar la discrepancia o la crítica con el insulto", ha replicado.

Al tiempo que se ha producido este intercambio entre ambos, en redes sociales se ha viralizado un vídeo sin sonido de la propia Ayuso reaccionando en la tribuna de invitados a las palabras del presidente en funciones y del que Juventudes Socialistas denuncia que la presidenta madrileña llama a Sánchez "hijo de puta". EFE

