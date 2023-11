ERC felicita a las ministras de Podemos y se ofrece a "sumar juntos"

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha aprovechado su intervención en el debate de investidura para felicitar públicamente a las ministras de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, que podrían quedar fuera del nuevo Ejecutivo, y para ofrecerse a "sumar juntos" en el futuro. En un momento de su discurso, Rufián ha lanzado una crítica a los socialistas por su relación con Podemos al cuestionar que el hecho de que Emiliano García Page critique al Gobierno por aprobar una amnistía sea "pluralidad", pero si la ministra de Asuntos Sociales (Podemos) Ione Belarra, critica al Ejecutivo por su posición sobre Palestina es una "deslealtad". Y ahí es donde ha aprovechado para "agradecer el trabajo" a las dos ministras de Podemos, la titular de Derechos Sociales y secretaria general del partido morado, Ione Belarra, y la responsable de Igualdad y 'numero dos' de Podemos, Irene Montero. "Yo os aplaudo y ojalá podamos sumar juntos o juntas", ha afirmado, recibiendo sonrisas de agradecimiento de las aludidas y aplausos de los diputados de ERC. Las quinielas periodísticas apuntan a que tanto Belarra como Montero saldrán del Gobierno en cuanto Pedro Sánchez conforme nuevo Ejecutivo y que Sumar tiene otros nombres distintos para ocupar carteras ministeriales. EN COMÚ DESLIZÓ QUE PODEMOS NEGOCIÓ CON ERC PARA EL 23J No es la primera vez que se mencionan posibles alianzas entre Podemos y ERC. Según denunciaron desde En Comú, en medio de las tensiones en Sumar para configurar listas para las generales de julio, la formación morada amenazó con buscar coalición con ERC, algo que Podemos desmintió. La continuidad o no de Podemos en el Gobierno puede determinar el futuro de los morados, que han rechazado disolverse en Sumar y que no descartan la opción de presentarse por separado en las elecciones europeas de 2024.