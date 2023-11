El presidente de Canarias mantendrá diez reuniones en Bruselas sobre migración y derechos de emisión de CO2

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, inicia hoy miércoles tres jornadas de reuniones en Bruselas que tienen como objetivo ganar aliados de cara a la defensa de las demandas de las islas ante la crisis migratoria y ante los efectos en el archipiélago de la entrada en vigor el 1 de enero de las tasas europeas al transporte por emisiones de CO2. En total y hasta el próximo viernes, el titular del Gobierno autonómico mantendrá diez reuniones del máximo nivel en la capital europea, encuentros que cubren dos frentes diferenciados pero importantes para las negociaciones en Bruselas: el del poder legislativo y el del poder ejecutivo de la Unión Europea. En cuanto al primero, Clavijo busca obtener el respaldo del grueso del Parlamento Europeo a que la Comisión Europea aplique en Canarias en materia migratoria la misma hoja de ruta aprobada para la isla de Lampedusa y a una excepción de la aplicación en las RUP de las llamadas tasas verdes. Para lograrlo, el presidente de Canarias se reunirá estos días con líderes de los tres principales grupos políticos de la Eurocámara: Partido Popular Europeo, Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y Renew. Juntos representan más del 60% del poder legislativo de la UE al aglutinar 458 eurodiputados de los 748 escaños del Parlamento Europeo. La ronda de reuniones con grupos parlamentarios se abre hoy miércoles con un encuentro con el presidente del grupo Renew Europa, Stépahne Séjourné, y con Adrián Vázquez Lázara, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo, tras el que Clavijo intervendrá ante todos los miembros de esta alianza que aglutina a las fuerzas políticas centristas de la UE. También se verá por la tarde con el vicepresidente de este grupo político y miembro de la comisión LIBE del Parlamento Europeo, Malik Azmani. A continuación, el presidente de Canarias mantendrá un encuentro con la presidenta del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Iratxe García Pérez, y con el eurodiputado canario y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar. Mañana jueves, Fernando Clavijo trasladará las principales demandas de Canarias en migración y emisiones de CO2 a la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo y Presidenta de la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat. Representa al principal grupo de la Eurocámara con 216 eurodiputados, el 30% del total. INTERLOCUTORES CLAVE Respecto a las reuniones de carácter ejecutivo, Fernando Clavijo aterriza en Bruselas con una agenda que incluye a interlocutores claves de la Comisión Europea para tratar la crisis migratoria y la petición de una moratoria en la aplicación en las RUP de los derechos de emisiones al transporte aéreo y marítimo con países de la Unión Europea y Reino Unido. Respecto a la migración, el presidente cerrará el viernes su estancia en Bruselas con un encuentro con la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, a la que Fernando Clavijo trasladará directamente sus peticiones para que Canarias no siga afrontando en solitario esta crisis migratoria. Llegará a esta cita con el aval de la declaración aprobada en la Conferencia de Presidentes de las RUP celebrada la semana pasada en Santa Cruz de Tenerife. La agenda en Bruselas incluye asimismo dos encuentros con altos cargos de la Comisión Europea con responsabilidad directa en la aplicación del paquete de medidas 'Objetivo 55'. En concreto, se reunirá con el director de Aviación, Filip Cornelis, y con la jefa de la unidad de Transporte Marítimo y Logística en la Dirección General de Movilidad y Transportes en la Comisión Europea, Annika Kroon, cita a la que también asistirá también la jefa del equipo del sector de energía sostenible y responsable del Reglamento ReFuel aviación, Ewa ONEY. También este jueves, el presidente de Canarias trasladará las demandas de Canarias a la directora de Mercados de Carbono y Movilidad Limpia en la Dirección General de Acción por el Clima en la Comisión Europea, Beatriz Yordi. El objetivo específico de estos dos encuentros es que Bruselas permita una exención de la aplicación de las tasas de emisión a los vuelos internacionales y buques contaminantes a las regiones ultraperiféricas, al menos durante el periodo 2024-2027. Canarias ha logrado quedar exonerada de pagar estas tasas con la península hasta 2030, pero no de pagar los impuestos al transporte marítimo y aéreo que contamine con la UE y Reino Unido, medida que entrará en vigor el próximo 1 de enero si no se logra una moratoria. Por último, el titular del Ejecutivo aprovechará su viaje a Bruselas para reunirse con el embajador de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, encuentro en el que estará acompañado del consejero RUP, José Ramón Funes. También para buscar aliados en materia migratoria y excepciones en las tasas verdes, Clavijo se verá en la capital europea con el embajador-representante Permanente de Portugal ante la UE, Pedro Manuel Carqueijeiro, que estará acompañado por el consejero de Política regional, Marco Dinis, y el consejero de asuntos para Madeira, Rui Texeira.