El Congreso acoge desde hoy el segundo debate de investidura de la legislatura, que Sánchez prevé superar con 179 votos

El Congreso acogerá este miércoles y jueves el segundo debate de investidura de la legislatura, y en el que el candidato socialista, Pedro Sánchez, prevé salir elegido presidente con 179 votos a favor, tres por encima de la mayoría absoluta (176) que se requiere para superar el trámite a la primera. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo intentó los días 26 y 27 de septiembre pero no llegó al listón de la mayoría absoluta, quedándose en 172 escaños (PP, Vox, UPN y CC). Esta vez, y salvo sorpresas de última hora, todo apunta a que Sánchez será investido presidente el jueves con el respaldo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Y lo hará tras dos días de un debate que se antoja bronco en el hemiciclo, dada la reacción de PP y Vox a los acuerdos sellados por el PSOE con Junts y ERC, que incluyen la amnistía para los encausados por el 'procés' en los últimos diez años, y con la incertidumbre de si también irán a más los ánimos en la calle, habida cuenta de las protestas diarias que se vienen registrando en los últimos días en la sede socialista de Ferraz, algunas de las cuales han desembocado en las inmediaciones del Congreso. AMPLIO CORDÓN POLICIAL Para garantizar un desarrollo normal del Pleno de investidura, el Congreso quedará blindado con 1.600 agentes de la Policía Nacional, la mayoría de ellos de seguridad ciudadana de las Unidades de Intervención Policial (UIP). Se cortará el trafico en la Carrera de San Jerónimo y habrá un control policial en todos los accesos a pie en las calles de alrededores. La sesión de investidura arrancará a las doce del mediodía con la lectura de la propuesta del aspirante a La Moncloa que el Rey entregó el 3 de octubre a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. A continuación, tomará la palabra Sánchez para exponer al Congreso su programa de gobierno, para lo que no tendrá límite de tiempo. Tras su alocución inicial, está previsto que Armengol haga un receso para dar tiempo a los grupos parlamentarios a preparar sus respectivas intervenciones y, después de comer, será el turno de los portavoces de los diferentes grupos, que intervendrán de mayor a menor. EL PP ABRE EL TURNO DE LOS GRUPOS Cada grupo parlamentario contará con 30 minutos de intervención, más otros 10 de réplica. El primero en intervenir será el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que seguirán, por este orden, Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar). A continuación, o ya al día siguiente, será el turno de los portavoces de ERC, Junts, Bildu, PNV y el Grupo Mixto, del que forman parte el BNG, CC y UPN. Y cerrará el PSOE por ser el partido del candidato propuesto. Lo previsible es que Sánchez conteste a cada uno de los portavoces por separado, y para ello no tendrá el tiempo tasado. Tiene la opción de contestar a todos al final, pero sería algo excepcional. La sesión se interrumpirá a última hora de la tarde del miércoles y al día siguiente, a partir de las nueve de la mañana, se reanudará con los grupos que falten más el PSOE. Tras las intervenciones se procederá a la votación, que se hace por llamamiento y cada diputado se pone en pie para proclamar su voto (sí, no o abstención), por orden alfabético a partir de una letra elegida al azar. NUEVO PROTOCOLO PARA VOTAR Para esta ocasión se estrenará un nuevo protocolo con pautas para casos de errores en las votaciones públicas por llamamiento con el fin de evitar nuevas controversias como la ocurrida en la segunda vuelta de la fallida investidura de Feijóo. Ese día, el diputado de Junts Eduard Pujol se levantó de su escaño y dijo 'sí' pero, cuando estaba ya sentándose, se percató de su error y pronunció un 'no'. Sin embargo, la secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, la 'popular' Carmen Navarro, encargada de repetir en ese momento el voto de cada diputado, ratificó el 'sí' inicial de Pujol. Una situación que acabó con la presidenta del Congreso declarando nulo ese voto, entre airadas protestas del PP. Con todo, se prevé que Sánchez obtendrá la confianza del Congreso en la primera votación, sin necesidad de repetir una segunda que habría que celebrar el sábado. Será la segunda investidura que supera de las cuatro a las que se ha presentado. Elegido presidente en una moción de censura en 2018, la primera investidura que superó Sánchez fue en enero de 2020, después del acuerdo de gobierno alcanzado con Unidas Podemos. Sin embargo, ya había fracasado dos veces: en 2016, tras su acuerdo con Ciudadanos, y en 2019, que se fue al traste por el 'no' del Podemos de Pablo Iglesias al no haber acuerdo de coalición. Si todo fallara y el candidato no supera ninguna de las dos votaciones de investidura, las Cortes Generales quedarán disueltas el próximo 27 de noviembre y habría nuevas elecciones el 14 de enero.