Directora de Efeminista: "Si no hay perspectiva de género, no es periodismo"

Mérida, 15 nov (EFE).- "Si no hay perspectiva de género, no es periodismo, es información sesgada", ha afirmado la periodista de la Agencia EFE y responsable del portal web Efeminista, Macarena Baena, en la ponencia "El periodismo con perspectiva de género no es una opción" del Congreso sobre Comunicación e Igualdad que se celebra en Mérida.

"En su intervención, que ha abierto la sesión vespertina de la primera jornada de este congreso, Baena ha incidido en la necesidad de esa transversalidad de la perspectiva de género, pues las mujeres, "que no son un colectivo", son el 52 % de la población mundial.

"Hay que dar visibilidad a las dificultades que tienen las mujeres" en sus diferentes ámbitos de la vida; "debemos contarlo para poner de relieve la realidad y poder generar reformas que caminen hacia la igualdad", ha insistido la periodista de EFE.

A lo largo de su conferencia ha puesto numerosos ejemplos de noticias, fotos o anuncios publicitarios en los que se refleja la desigualdad de trato informativo entre hombres y mujeres. Por ello, ha remarcado la importancia de cuidar mucho los contenidos, las fuentes informantes a las que se recurre y el lenguaje.

"El presunto es el agresor, no la víctima", ha dicho en referencia a la violencia machista. "No se mata por celos, se mata por ser machista", ha incidido.

El congreso también ha incluido, entre otras propuestas, la mesa redonda "El lenguaje sexista en los medios de comunicación", con la participación de la corresponsal de Género de El País, Isabel Valdés, y los periodistas Luz Carmen Herrera, de Canal Extremadura, y Josu Larrea, de Antena 3.

Valdés ha defendido que la visión feminista debe atravesar todo el medio de comunicación, lo que significa que debe estar presente en "cada decisión que cada persona tome", algo que va más allá del titular, pues también afecta a la fotografía que se elige para ilustrarla o dónde se coloca esta.

Valdés, que ha reconocido haber sufrido amenazas e insultos "como cualquier otra periodista feminista", ha apostado por ir más allá en las informaciones sobre violencia machista e igualdad y explicar el contexto, porque si se obvia "se está contribuyendo a perpetuar ciertos estereotipos".

Asimismo, ha advertido de que el uso masificado de las redes sociales ha contribuido a la retroalimentación del movimiento feminista, pero también "del sesgo, estereotipos e ideas tremendamente patriarcales que existen en la sociedad".

Por su parte, Luz Carmen Herrera ha subrayado que los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy poderosa, que es "hacer con el lenguaje el imaginario colectivo", de ahí la importancia de utilizar un lenguaje no sexista para no invisibilizar a la mujer.

Ha defendido que el periodismo debe tener perspectiva de género porque "no hay otra opción" y, en esta tarea, ha subrayado que los cargos directivos deben apostar por la "transversalidad" para que esa visión llegue a todos los contenidos del medios de comunicación.

En el debate se ha puesto además de manifiesto que la escasez de tiempo en los medios radiofónicos y audiovisuales dificulta explicar los "matices" de algo tan serio como la violencia machista, según ha expresado Josu Larrea, que ha abogado por ser "muy puntilloso, saber qué contar y cómo contarlo".

En este sentido, ha valorado la evolución experimentada en la última década a la hora de abordar informativamente los casos de violencia machista, pues hoy "se procura ser muy cuidadoso y no utilizar imágenes que no van a aportar nada". EFE

fap/as/jlp