Clavijo promete que CC será "dura" contra la amnistía: "Es inmoral y no nace con interés general"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado que Coalición Canaria sera "dura" contra la amnistía, una medida "inmoral" que no obedece al "interés general" de España, aunque ha justificado el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez en que de esta manera se desarrollará una agenda que va en interés del archipiélago. "Vamos a votar en contra y vamos a ser duros", ha indicado el presidente insular en rueda de prensa desde el Parlamento Europeo sobre la posición de su partido respecto a la amnistía cuando se tramite en el Congreso. Si bien ha desligado esta cuestión del apoyo a la investidura de Sánchez, explicando que una vez el líder socialista conformó una mayoría que le garantiza la reelección, "evidentemente", su formación intenta que Canarias "esté en la agenda" del Ejecutivo español. En Bruselas, Clavijo se ha entrevistado con el presidente del grupo Renew, Stéphane Séjourné, con el que ha tratado la percepción en las instituciones europeas sobre la situación en España, aunque ha evitado desvelar cuál ha sido la posición del presidente del grupo liberal, en el que se encuadra Ciudadanos. "Desde el minuto cero dijimos que estamos en contra de la amnistía. No nace con un fin interés general sino de facilitar investidura", ha ahondado desde la capital comunitaria, donde ha iniciado una gira para tratar cuestiones de interés para Canarias como el pacto migratorio y los efectos de las tasas europeas al transporte por emisiones de CO2. DESVINCULA DE ACUERDOS EN CANARIAS Preguntado si influirá el apoyo a la investidura de Sánchez en posibles pactos de Gobierno entre PSOE y CC en Canarias, Clavijo ha defendido que son "compartimentos estancos" y que los acuerdos en el Congreso "no tienen nada que ver" con los pactos en las islas Canarias, donde su formación ha suscrito un acuerdo general con el PP para cabildos y ayuntamientos. "El pacto (con el PP) nace con un programa de gestión que se está cumpliendo adecuadamente y esto no tiene absolutamente nada que ver con el apoyo que damos a un gobierno de España a cambio de la firma de una agenda canaria", ha expuesto. De esta forma, ha negado que la negociación en Madrid haya abarcado acuerdos en ayuntamientos canarios donde hay "mayorías no absolutas e inestables". Un ejemplo de esta situación es el consistorio de La Laguna, donde PSOE y CC se aproximan a un acuerdo que desde la propia formación nacionalista canaria ven "encaminado".