Borràs dice que Junts no renunció a nada y avisa: "Sánchez durará lo que dure su palabra"

Barcelona, 15 nov (EFE).- La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado este miércoles que su partido no ha renunciado "a nada" ni ha modificado sus posiciones y ha advertido que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "debería estar muy preocupado porque durará lo que dure su palabra".

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, Borràs ha enfatizado que Junts no se ha movido "en absoluto" de sus posiciones y que ha sido el PSOE quien ha hecho un "giro copernicano".

"Hemos aprovechado la fuerza coyuntural y aritmética y, sobre todo, la necesidad del PSOE para forzarles a hacer un giro. El giro es del PSOE. Junts no ha ido a Madrid a firmar un acuerdo, el PSOE ha ido a Bruselas a firmarlo. El PSOE nunca ha querido hablar de igual a igual, de nación a nación, y ahora lo está haciendo", ha remarcado Borràs, subrayando también el cambio de opinión de los socialistas sobre la amnistía.

Asimismo, ha negado que Junts haya modificado su rumbo y ha asegurado que ellos siempre han estado en el terreno de la negociación: "Nosotros estamos en las mismas posiciones que hemos defendido siempre. Negociación pero cambiando el diálogo vacío por una negociación llena".

"Seguimos nuestra ponencia política y no nos hemos apartado en absoluto. No hemos renunciado a nada, no hemos modificado nuestra posición", ha insistido.

Borràs ha expresado sus "reticencias, recelos y desconfianza absoluta" con el PSOE, ha enfatizado que Junts no son "aliados" del PSOE, al contrario de ERC, y ha recordado que el acuerdo con los socialistas no es de legislatura, sino sólo de investidura.

"Yo de ser Pedro Sánchez no estaría contento, estaría muy preocupado. Hace cuatro años logró pactos que le duraron una legislatura porque pactó con aliados, ahora no. Sánchez debería estar muy preocupado porque durará lo que dure su palabra", ha remarcado.

En este sentido, ha señalado que "ahora empieza una negociación" que en función de sus avances y cumplimientos determinará el futuro de la legislatura. EFE

