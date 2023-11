Tudanca carga contra los jueces que "critican un Gobierno" pero "vulneran la separación de poderes"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha valorado el comunicado suscrito por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en contra del acuerdo entre el PSOE y Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. En este sentido ha cargado contra los jueces que "de la mano de cargos políticos" han "criticado a un Gobierno y a la vez pidiendo independencia y separación de poderes", por lo que considera que '"son ellos los que están vulnerando esa separación de poderes". Al mismo tiempo, el socialista ha recordado que el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción ha dicho en varias ocasiones "que el Partido Comunista en España es comparable al partido nazi", por lo que "verle de la mano del Partido Popular y de la extrema derecha" no le sorprende "absolutamente nada". En este contexto, Luis Tudanca ha pedido a los jueces "prudencia, serenidad y una condena expresa" y ha lamentado que la judicatura no mostrase su preocupación "cuando el señor Cosidó decía que controlaba la sala segunda del Tribunal Supremo desde atrás o cuando el PP, incumpliendo la Constitución, mantiene sin renovar el Consejo General del Poder Judicial para poder controlarlo". Al mismo tiempo, ha criticado que no se hayan pronunciado de forma tan contundente cuando "el PP acata derechos fundamentales que sí están en la Constitución", o "de la mano de la extrema derecha, vulnera los derechos de las mujeres, la igualdad, la lucha contra la violencia de género o los derechos de los colectivos LGTBI". Además, ha asegurado que es consciente del "malestar" generado entre parte de la sociedad por la ley de amnistía, asegurando que su partido "está unido", y reconociendo que "hace falta pedagogía". Sin embargo, ha manifestado su tranquilidad ante el último comunicado de Bruselas "diciendo que no hay motivos para preocuparse". Por último, Luis Tudanca ha lamentado la "banalización del mal" que hace el Partido Popular con "estos llamamientos al acoso, al señalamiento y las amenazas" que se están traduciendo en concentraciones diarias y ataques a las sedes del PSOE. "Puede acabar en un disgusto y serán responsables los que lo cometen, pero también los que lo alientan y los que no lo condenan", ha zanjado.