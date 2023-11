Rosalía se mensajea con "Malacara" para recibir recomendaciones de bares en Sevilla

Sevilla, 14 nov (EFE).- La cantante Rosalía, que participa esta semana en la gala de entrega de los Latin Grammy 2023 en Sevilla, se ha mensajeado a través de internet con la popular cuenta "Malacara", que supera los 211.000 seguidores en Instagram (@malacarasev), y ha recibido recomendaciones sobre bares de la capital andaluza.

Esta particular historia se ha viralizado a través de redes sociales después de que "Malacara" la contara a través de "X" (antes Twitter): "Le preguntao a la Rosalía si quería que le recomendara bare de Sevilla y ma dicho que sí así que le he preparao una lista", indica en su particular transcripción del habla andaluza.

Después de que la artista, que se encuentra entre los nominados a los Latin Grammy, respondiera afirmativamente al ofrecimiento de "Malacara", esta cuenta le ha enviado un lista "variadita" que también ha sido igualmente bien recibida por la cantante.

Entre las recomendaciones se encuentran "clásicos" para tomar cerveza y picotear, con menciones a establecimientos sevillanos de hostelería donde se pueden consumir croquetas "que quitan el sentío", adobo, vinos o "serranitos".

Rosalía ha agradecido efusivamente el gesto y le ha contestado que tendrá que volver a Sevilla porque en su reciente viaje no le dará tiempo a todo.

La cantante ha compartido además con sus más de 28 millones de seguidores en Instagram uno de los "memes" publicados por "Malacara", en el que se ve a Rosalía en la puerta de una de las cervecerías recomendadas junto al texto: "Lune y que venga lo que tenga que veni".

Esto también ha sido recogido por la propia cuenta sevillana, que ha reconocido que desde ahora tanto los señores que aparecen en la instantánea como el propio autor de "Malacara" son "un poco famosos".

Tal y como explicó en su día en una entrevista con EFE el autor de Malacara, Lucas Melcón, su actividad se basa en defender la cultura andaluza, en un intento de fusionar el arte contemporáneo con lo que él considera más "underground", que es la forma de hablar que tiene con sus amigos. EFE

