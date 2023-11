Puigdemont y Comín critican que el CGPJ se posicione contra la amnistía en una carta a la CE

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont y el eurodiputado Toni Comín han criticado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se haya posicionado contra la ley de amnistía, a través de en una carta a la vicepresidenta de la Comisión Europea (CE), Vera Jourová, consultada por Europa Press este martes. Han acusado textualmente al CGPJ de vulnerar varias normas básicas del Estado de derecho y han señalado la "imparcialidad del poder judicial y su sesgo ideológico estructural". Según ellos, el CGPJ "violó flagrantemente el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial española, que impide a los jueces apoyar o rechazar públicamente actos de autoridades políticas, mediante la emisión de una balance político sobre una propuesta de Ley de Amnistía que aún no fue presentada al Parlamento español". También han recordado que, de acuerdo con la Constitución, se "impide al CGPJ emitir un informe preliminar no vinculante sobre el expediente legislativo", que establece que sus informes solo podrán emitirse cuando los inicia el Gobierno, en sus palabras. "En otra flagrante violación de sus atribuciones legales, el CGPJ valora la compatibilidad de la futura ley con la Constitución española, valoración reservada al Tribunal Constitucional Español según el artículo 161 de la Constitución Española", han añadido. "SESGO ABIERTO CONTRA LOS CATALANES" Además, han criticado que la declaración del órgano de gobierno de los jueces "muestra un sesgo abierto contra los catalanes". "El CGPJ no solo cuestiona la existencia de un conflicto político en Cataluña, referiéndose a él como 'el presunto conflicto catalán', sino que incluso se refiere a nuestro partido, Junts, como partido 'dirigido por prófugos'", han señalado. La carta concluye pidiendo a Jourová que incluya esta declaración del CGPJ al Informe Anual del Estado de Derecho de la Comisión.