Prohens acusa al PSOE de "llevar a la justicia ante Puigdemont" y de amnistiar a condenados por corrupción

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado al PSOE de "llevar a la justicia ante el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y no a Puigdemont ante la justicia", además de amnistiar a condenados por corrupción como la exdiputada de Junts y expresidenta del Parlament catalán, Laura Borràs. Así ha respondido la líder del Ejecutivo balear, ante la pregunta del portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, sobre la situación del pacto de gobierno entre PP y Vox en Baleares. Durante su intervención, el representante de los socialistas ha criticado que el PP solo pacte con Vox y le ha recriminado "el plantón" de la comunidad educativa de hace unas semanas. Asimismo, le ha pedido que llame a la "tranquilidad democrática en Baleares", frente a un presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, que "debería de estar en el Parlament y no en la sede de un partido político [en referencia a su participación en las protestas por el acuerdo PSOE-Junts para la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez]". Prohens le ha contestado con los comunicados de las asociaciones judiciales y de fiscales, ya que, a su entender, "todo el mundo dice que se ha cargado la separación, de poderes de espaldas a todo el mundo y por la puerta de atrás". Negueruela ha reprochado que se califique al gobierno de Sánchez de "ilegítimo" y ha defendido la amnistía al alegar que, tanto el Govern, como el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprobaron "medidas que no estaban en su programa electoral". Prohens le ha señalado su "falta de cultura democrática" y ha dicho que el PP buscó el acuerdo con Vox porque el PSIB "se habría buscado excusas para no cumplir" porque "el PSOE no tiene palabra". "Dijeron que no se pactaría con Podemos y se ha pactado, que no se pactaría con Bildu y han pactado, que no pactarían con independentistas y se ha pactado, que no habría amnistía y habrá amnistía, dijeron que no habría referéndum y han aceptado la figura de un relator", ha recalcado, a lo que ha añadido que su Govern "tiene palabra".