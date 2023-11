Organización de la Copa ASOBAL reaviva conflicto entre la ASOBAL y la Federación

Madrid, 14 nov (EFE).- La organización de la Copa ASOBAL, que debe disputarse los próximos días 16 y 17 de diciembre, reavivó el conflicto entre la Asociación Española de Clubes de Balonmano (ASOBAL) y la Federación Española de Balonmano, que tienen visiones antagónicas sobre cuál de los dos organismos tiene el derecho de organizar el torneo.

Mientras que la ASOBAL considera que, ante la falta de un nuevo acuerdo, sigue vigente el convenio firmado hace dos temporadas entre la Asociación de Clubes y la Federación y que delegaba la organización del torneo a la ASOBAL.

La Federación Española de Balonmano considera, por su parte, extinto el convenio desde el pasado 30 de junio con la calificación por parte del Consejo Superior de Deportes de la Liga ASOBAL como Liga Profesional.

"La Federación considera que cuando somos reconocidos como Liga Profesional el anterior convenio ha acabado, pero la realidad es que ha empezado la Liga y todos los pagos, los cánones y demás se están rigiendo por el convenio anterior, porque no hay uno nuevo", señaló el presidente de la ASOBAL, Servando Revuelta, en declaraciones a la Agencia EFE.

Una visión que se contrapone con la de la Federación Española de Balonmano que, como aseguró su presidente, Francisco Blázquez, estima que el anterior convenio "quedó resuelto" al finalizar la temporada en la que se produjo el reconocimiento por parte del Consejo Superior de Deportes del balonmano masculino como deporte profesional".

"Ese convenio queda resuelto, no tiene vigor. Además la ley establece que una vez que son reconocidos como Liga Profesional la ASOBAL sólo tiene exclusivamente competencia para organizar la Liga, que es la única competición que es declarada como profesional", indicó Blázquez en declaraciones a EFE.

Una circunstancia asumida por la ASOBAL, que reconoció que cuando se firme el nuevo convenio "no le corresponderá" el derecho a organizar la Copa ASOBAL, aunque sí tendrá la potestad de negociar con la Federación la posible cesión de la organización del torneo.

"Ahora no hay un nuevo convenio y no es culpa ni de la Federación, ni de la ASOBAL, simplemente no habido tiempo para desarrollar otro y cuando lo haya ASOBAL tiene claro que no puede organizar la Copa ASOBAL, no le pertenece el derecho de organizarla", explicó el presidente de la ASOBAL.

"Aunque sí puede negociar con la Federación", añadió Servando Revuelta, "para que le ceda la organización de esa competición y ahí sí la Federación tendrá toda la potestad, pero de momento yo me debo regir por un marco legal que es el convenio anterior".

Una disparidad de criterios que no ha impedido, sin embargo, a ambas partes tratar de llegar a un acuerdo, aunque sin éxito, para la edición que está previsto que se dispute los días 16 y 17 de diciembre en Irún.EFE

jv/jl