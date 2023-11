Mumbrú: "Cuando el esfuerzo es máximo, no puedes decir nada"

Valencia, 14 nov (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, se mostró orgulloso de su equipo tras la ajustada derrota ante el Real Madrid en la Euroliga (73-76) aunque admitió su disgusto porque el esfuerzo y el apoyo de la Fonteta no se viera recompensado.

"Estoy contento por los jugadores porque han luchado pero disgustado por el resultado. Cuando el esfuerzo es máximo no puedes decir nada. Estamos jodidos por ver así la Fonteta y perder. Hemos de aprender de estos pequeños detalles", señaló el técnico que lamentó el fallo en un triple liberado de Brandon Davies en el tramo final.

"Creo que las dos acciones finales de (Mario) Hezonja deciden el partido. En uno de los triples me ha dado la sensación de que pisaba y se lo he dicho a los árbitros. Me han dicho que no. Me parece una acción importante. Ellos le han revisado, espero que después de revisarlo sea de tres y no de dos, si no sería un fallo importante. Me tengo que fiar de lo que me dicen", apuntó.

"Hemos hecho una primera parte muy buena, en parte porque hemos tenido un gran acierto en el triple. Pero ellos son el Real Madrid y nos han conseguido anotar en algunos finales de posesión. Después en el inicio del tercer cuarto hemos tenido varias acciones que hemos tocado el balón pero no lo hemos robado y ellos se han recuperado demasiado rápido", lamentó.

Mumbrú felicitó al Real Madrid aseguró que Davies hizo un primer cuarto "perfecto" y que les ayudó "a creer" pero también que tuvo alguna mala lectura en el final del partido fruto de las ganas de liderar. EFE

