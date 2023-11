Morcillo y Zubeldia, sociedad ilimitada

Tabuk (Arabia Saudí), 14 nov (EFE).- El ibicenco Enrique Morcillo, un profesional de la BTT, y el exprofesional en ruta Haimar Zubeldia, sumaron fuerzas para llegar a la meta de la primera etapa al unísono y aventajar en 10 minutos a los principales rivales de la Titan Desert Arabia Saudi.

"Hay que aprovechar las oportunidades. En el km 40, en la subida, me vi bien adelante y tiramos Haimar y yo. Sin él no me hubiera ido porque haber hecho solo la segunda parte era muy exigente. Navegamos los dos y nos entendimos por un objetivo común. La subida fue la clave", explicó Morcillo, de 33 años y ganador de etapa en la Titan de Marruecos en 2015.

A pesar de los 10 minutos que sacaron Morcillo y Zubeldia a rivales como Luis León Sánchez y Julen Zubero, la ventaja la interpretaron de diversa forma los dos primeros clasificados.

"Hemos sacado un buen tiempo, pero la Titan no será cosa de dos, ya que siempre se suman más corredores. Es bueno estar delante, pero no hay nada decidido. Estoy contento con el primer maillot rojo y espero defenderlo hasta el final", dijo Morcillo en la meta del campamento de Tabuk.

ZUBELDIA: "CON ESTA VENTAJA SE PUEDE JUGAR"

Por su parte, Haimar Zubeldia, habló del factor tranquilidad ante las próximas jornadas.

"Ir delante da tranquilidad, pero en una Titan la experiencia me dice que hay que ir día a día. Con 10 minutos puedes jugar, vas mas tranquilo, puedes asumir menos riesgo, pero Morcillo está muy fuerte", dijo el ciclista vasco.

KORTEKAAS: "HA SIDO UN DÍA MUY DURO"

La neerlandesa Tessa Kortekaas, ganadora de la Titan de Marruecos y Almería, comenzó en éxito, pero no sin dificultad, el objetivo de lograr el triple titánico del año. Una caída perjudicó a la favorita. llegó ensangrentada a meta, pero al menos celebró su primer maillot azul ante la española Ariadna Ródenas.

"Traté de escaparme para sacar tiempo, pero era difícil, y además tuve una caída tonta. Estoy contenta por haber ganado, el día ha sido muy duro. Mañana más y mejor", concluyó. EFE

