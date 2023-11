Mon Laferte desgrana su nuevo trabajo: "Autopoiética se parece mucho a mi yo más profundo"

Sevilla (España), 14 nov (EFE).- La artista chilena Mon Laferte cree que su nuevo trabajo, "Autopoiética", es "muy diferente a todos los anteriores pero a la vez tiene algo que es familiar", ya que el disco se parece mucho a su "yo más profundo".

En una entrevista con EFE en Sevilla (España), donde asiste a la Semana de los premios Latin Grammy, la cantante ha desgranado el contenido de un álbum que en catorce temas realiza un paseo desde la electrónica a la salsa pasando por la ópera "Norma", de Vincenzo Bellini, con su versión de "Casta Diva".

"Hay mucho de los mundos y las temáticas que me interesan en este Autopoiética", afirma la artista, que precisa que "autopoiesis" es un término acuñado por biólogos chilenos que "habla básicamente sobre la capacidad de regenerarte a nivel celular, como cuando te haces una herida".

Laferte ha tomado este término y lo ha llevado, metafóricamente, hacia las artes. "Digo que yo tengo esta capacidad, veo la oportunidad en cada disco de reinventarme, de recrearme, de poder tomar ritmos distintos y hablar sobre las temáticas que me interesan en este momento".

"Este disco se parece mucho a mí y eso me interesa, se parece a mi yo más profundo", enfatiza.

NO+SAD

Su último sencillo, "NO+SAD", lanzado poco antes del estreno del disco completo, es una canción "con mucho sarcasmo" en el que habla de la llamada "cultura de la cancelación" y de los "señalamientos", para poner como ejemplo que a ella le han dicho "de todo" en redes sociales.

"Está muy gorda, está muy flaca, es comunista, es capitalista.... me han dicho tantas cosas", resume la cantante chilena, que añade que "después de tantas etiquetas" intenta "tomar todo esto con bastante humor y que me resbalen todas estas cosas", afirma.

Laferte asegura que el mundo hoy en día "está muy polarizado", algo que le preocupa. "Siento que es muy duro este apedreamiento social, tan fácil y tan rápido que escala en unos minutos y eres capaz de destruirle la vida a alguien en un segundo", lamenta.

"Ojalá que no nos afecte lo que nos digan", asegura, además de invitar con esta canción a reflexionar sobre "lo que somos como sociedad y por qué señalamos a los demás".

En "40 y MM" bucea en "un himno de amor propio" explorando diferentes elementos musicales y realiza hasta cuatro cambios de estilo, mientras “Tenochtitlán", el primer sencillo, aúna cuerdas clásicas con influencia del hip hop y su voz filtrada electrónicamente para hablar de nuevo del juicio social y del autovalor.

"Nunca me invento historias que contar"

Laferte, artista multidisciplinar que ha mostrado en ocasiones su faceta de pintora y poeta, asegura que lo que no puede faltar en su obra es "la verdad con la que se abordan los temas".

"Cuando empiezo un proyecto nunca me invento historias que contar, no tengo esa capacidad de crear ficción", precisa, y agrega: "Pienso en qué estoy sintiendo: esto me afecta, esto me importa, esto es lo que quiero decir. Hay muchísima verdad en mi obra".

A partir de ahí, detalla, puede contarlo "con una guitarra o a través de una música tradicional".

"Puede ser una ranchera, porque tengo espíritu de cantautora latinoamericana, pero eso mismo te lo puedo contar con una base electrónica. Al final lo que importa es lo que quiero decir, más que la forma o cómo suene literalmente", explica.

Para Laferte, la música es un reflejo de la sociedad actual, dentro del cual existen muchas realidades distintas. "Existen las canciones con compromiso social pero también canciones para divertirnos y liberar la mente. Salir a bailar y perrear un rato es muy necesario", sentencia.

Pudor al ser una "leading lady"

Laferte, ganadora de cuatro Latin Grammy, ha sido distinguida en los actos de esta 24 edición por la Academia Latina de la Grabación como una de las "Leading Ladies Entertainment", un galardón que distingue a las mujeres dentro del sector de las artes y el entretenimiento latino con conciencia social que han inspirado a nuevas generaciones.

"Me da un poco de pudor, pero para ser honesta me siento honrada porque me consideren una líder dentro de la industria de la música", dijo la cantante, que ha mostrado su satisfacción también por sus compañeras homenajeadas, Róndine Alcalá, Simone Torres y Ana Villacorta López, que "han trabajado muchísimo tiempo creando carreras".

Agradecida por la acogida en España, se muestra a favor de que los Grammy salgan de su sede tradicional de Las Vegas (EE.UU.) y cree que la entrega de estos premios en Sevilla puede servir para que artistas latinoamericanos sean más conocidos para el público español y aumentar la conexión "en ambos sentidos".

