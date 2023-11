Mateo: "Cuando las cosas no van rodadas, seguimos peleando y concentrados"

Valencia, 14 nov (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, alabó tras la ajustada victoria de su equipo en la pista del Valencia Basket en la Euroliga la tenacidad que mostró su equipo y la capacidad para mantener la concentración en el momento más complicado.

"Me gustaría destacar la mentalidad colectiva y lo mucho que han aportado todos los que han salido. Cuando las cosas no nos van tan bien, cuando las cosas no van rodadas, seguimos peleando y mantenemos la concentración", explicó en la sala de prensa.

"Creo que hemos hecho un gran trabajo defensivo en la segunda parte y solo hemos concedido 24 puntos. Hemos mejorado todo lo que no habíamos hecho bien en la primera parte sobre todo sobre Brandon Davies que había estado muy bien. El Valencia es un gran equipo, está jugando muy bien especialmente en casa, pero hemos mantenido la mentalidad y hemos conseguido volver en el peor momento", añadió.

Mateo resaltó la contribución que tuvieron todos sus jugadores y también la de Fabien Causeur, que tras no jugar en la primera parte salió en la segunda con la misión de secar a Chris Jones.

"Está acostumbrado a estas situaciones, igual otro sale frío y no lo hace tan bien. Hemos sido capaces de atorar un poco el ataque del Valencia que estaba siendo demasiado fluido. Al final muchos jugadores suman", concluyó. EFE

nhp/asc