Junts asegura que queda la "unilateralidad" si el resto de vías con el Gobierno "quedan agotadas"

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha asegurado este martes que quedará la "unilateralidad" si el resto de vías de negociación con el Gobierno "quedan agotadas", como ya ocurrió anteriormente en otras ocasiones, lo que desencadenó en la celebración de referéndums ilegales. "Todo aquello que nosotros pedimos cabe dentro de la Constitución. Nos han vendido durante muchos años que no, pero sí cabe", ha expresado la portavoz parlamentaria en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, en las que ha insistido que el acuerdo con el PSOE "es claro". "Las normas del juego también son claras y las vías también son claras. Y nuestra vía jamás será la de la renuncia", ha advertido. En este contexto, Nogueras no ha rechazado la unilateralidad si el resto de vía "quedan agotadas". "La vía de la unilateralidad, que es la que ya hemos utilizado una vez cuando todas las otras vías estaban agotadas", ha recordado.