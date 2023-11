JJpD se desmarca de las concentraciones contra la amnistía ante los tribunales porque "no garantizan" la imparcialidad

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha señalado este martes que no irá a concentraciones de protesta contra la ley de amnistía que se están convocando ante los tribunales y las sedes de partidos políticos porque quieren "mantener una imagen de imparcialidad y neutralidad" que esos actos "no garantizan". JJpD ha indicado que su decisión de "no acudir" se basa en que "la defensa de la separación de poderes exige mantener una imagen de imparcialidad y neutralidad que estos actos no garantizan", según ha trasladado en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press. Además de las manifestaciones organizadas en las últimas semanas por partidos políticos y entidades civiles contra la amnistía pactada por el PSOE y los partidos independentistas catalanes, el Decanato de los Juzgados de Sevilla ha difundido el anuncio de una concentración este mediodía ante la Audiencia Provincial sevillana para jueces, fiscales, abogados o procuradores.