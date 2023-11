El PSOE entiende que a Borrell y otros les "inquiete" la ley de amnistía, pero insiste en que ayudará al reencuentro

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ve "razonable" que al Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el también socialista Josep Borrell, y a otros dirigentes les "inquiete" la Ley de Amnistía para los encausados por el proceso independentista catalán, pero se ha mostrado convencido de que esa norma favorecerá la convivencia entre esa comunidad y el resto de España. Este lunes, Borrell admitió preocupación por la amnistía que el PSOE ha acordado con ERC y Junts para allanar la investidura de Pedro Sánchez, pero no quiso ir más allá. "Quienes saben mi trayectoria pueden imaginar lo que pienso", se limitó a decir desde Bruselas. Preguntado por estas palabras, López ha dicho tener en "muy alta estima" a Borrell e incluso ha dicho entender su "inquietud" y la "incomprensión" de "algunos" con la Ley de Amnistía, pero ha insistido en que el PSOE la ha presentado porque está "convencido" de que ésta es una decisión que va a "certificar" el reencuentro con Cataluña. El socialista vasco ha subrayado que con esta ley lo que se busca es "abrir un nuevo tiempo" en el que ambas partes se reconozcan en sus diferencias pero tengan voluntad de hablar para llegar a un entendimiento. "Y el movimiento se demuestra andando", ha apuntado López, recordando que el Parlament ya ha rechazado una iniciativa que pretendía poner en marcha un referéndum unilateral. HAY QUE "ADAPTARSE" AL TIEMPO QUE TOCA VIVIR López ha querido dejar claro que ésta es una medida "coherente" con los pasos que el Gobierno ha venido dando hasta la fecha para tratar de apaciguar la tensión con Cataluña, como fueron los indultos para los líderes encarcelados del procés o la eliminación del delito de sedición. "Pasos que nadie puede negar que han funcionado", ha apostillado. De hecho, ha asegurado que el PSOE, con el tiempo, habría acabado promoviendo la Ley de Amnistía aún no necesitando los votos de ERC o Junts, y que lo que ha cambiado ha sido "el tiempo". Sea como fuere, ha recalcado que los socialistas no han hecho nada diferente a otros partidos cuando no han tenido mayorías absoluta, y es negociar y aceptar cuestiones que inicialmente no estaban en su programa para "adaptarlas" al tiempo que le toca vivir. En este punto, el exlehendakari ha remarcado que la amnistía es una medida "excepcional" que se usa en democracia --ha habido casi 50 en Europa en los últimos años, ha apuntado-- para enfrentarse a situaciones de "fractura" de la convivencia, como ocurrió en Cataluña, donde el 'procés' tensionó las relaciones hasta tal límite que la política "desapareció" y todo se tramitó en las calles y los tribunales. López sostiene que la política está para "dar soluciones" y que la Ley de Amnistía es, para el PSOE, "la única solución" que hay encima de la mesa pese a ser "muy consciente" de que es un instrumento "arriesgado" que provoca la "incomprensión" en "mucha" gente. CRITICA QUE EL PP QUIERA "TORPEDEAR" LA AMNISTÍA Frente a las críticas del PP de que la Ley de Amnistía registrada es "inconstitucional", Patxi López ha replicado que la propuesta negociada con ERC y Junts es "radicalmente constitucional" y que, en todo caso, deberán ser los tribunales los que lo determinen y no los 'populares', a los que ha reprochado que se planteen "torpedear" su tramitación en el Congreso y el Senado. Preguntado sobre si teme que prospere la querella de Vox para que no se celebre el Pleno de investidura que previsiblemente hará presidente a Sánchez, impulsor de esa Ley de Amnistía, el portavoz socialista augura que no prosperará. De hecho, cree que sería "inconcebible" que el Tribunal Supremo lo frenara. Por último, sobre si espera un debate de investidura bronco, López ha lamentado que en el Congreso haya diputados que confundan la crítica con la "mala educación", pero espera que los diputados que intervengan en el Pleno lo hagan con respeto al adversario, y no viendo al PSOE como "el enemigo del país".