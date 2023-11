El presidente del Atzeneta asegura que medirse ahora al Valencia “sería lo máximo”

Ontinyent (Valencia), 14 nov (EFE).- El presidente del Azteneta, José Pérez, afirmó tras la clasificación de su equipo para la siguiente ronda de la Copa del Rey tras eliminar al Zaragoza que enfrentarse al Valencia en la siguiente ronda "sería lo máximo".

Para el dirigente del club valenciano “la Copa del Rey es otro mundo" que permite historias como la que han vivido. "Es una competición en el que los equipos pequeños pueden hacer cosas grandes como estas", destacó. "Estamos eufóricos porque hemos eliminado a un histórico", recalcó.

El Atzeneta se enfrentará en la siguiente eliminatoria copera a un rival de la máxima categoría y José Pérez señaló que si jugar contra un equipo de Segunda ya ha sido para ellos "bonito e histórico" lo sería aún más contra un Primera."Jugar contra el Valencia es lo máximo. Esa experiencia no lo podíamos ni soñar", admitió.

Por su parte, Bernabé Ballester, entrenador del Atzeneta, señaló que su triunfo es una "hazaña histórica para un equipo de un pueblo de mil habitantes" y calificó lo logrado de "brutal".

"Esto va a quedar para el recuerdo", auguró el técnico, que desveló que siempre confiaron en sus opciones. “Nosotros hemos transmitido a la plantilla desde la ilusión que esto podía pasar. No nos hemos ido del partido tras encajar el gol y eso ha sido clave para superar la eliminatoria”. afirmó.

Mario Uclés, autor del gol del triunfo para el Atzeneta ante el Zaragoza, reconoció que aún no se creía lo vivido. "El gol ha sido con un poco de suerte, pero hay que buscarlo", apuntó. "Soy un jugador que he vivido la mayoría de mi carrera deportiva en Tercera y enfrentarnos a un equipo como el Zaragoza es para disfrutarlo”, explicó antes de señalar que le haría ilusión medirse al Betis. "Aunque cualquier otro también me ilusiona”, concluyó.

EFE

1011189

jas/nhp/jl

...