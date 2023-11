El nombramiento del nuevo director general de IB3 se decide en segunda vuelta este martes en el Parlament

El nombramiento de Albert Salas como nuevo director general de IB3 se decidirá en segunda vuelta en el pleno de este martes, 14 de noviembre, en el Parlament. La segunda vuelta de la votación tendrá lugar después de que, el pasado 10 de octubre, el Parlament rechazara, con 32 votos a favor y 25 en blanco, nombrar a Albert Salas como director general de IB3 en la primera votación, que requería de la mayoría superior a las tres quintas partes de los miembros de la Cámara. Esta vez, la mayoría absoluta del Parlament será suficiente para la elección de Albert Salas. Pues, cabe recordar, así se establece de acuerdo a las normas reguladoras del procedimiento para la elección del director general y la renovación parcial de los miembros del Consejo de Dirección del Ente Público de Radiotelevisión de Baleares. Por este motivo, a pesar de que el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, no ha aclarado si grupo votará a favor de Albert Salas para dirigir IB3 mientras no tenga garantías de que el PP no presionará para que no mantenga su modelo respecto a la presencia del catalán, y que el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ya haya adelantado que su grupo no prestará su voto favorable, el nombramiento del nuevo director general de IB3 previsiblemente saldrá adelante con los votos de PP y Vox. A este respecto, la portavoz de Vox, Idoia Ribas, ha adelantado, de nuevo, el apoyo a Salas, mientras que el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha expresado su deseo de que el nombramiento saliera por unanimidad ya que Salas "aglutina consenso". Además, en el pleno de este martes, que comenzará a las 09.00 horas, con las preguntas de control al Govern, se debatirán otras cuestiones como la reducción sobre el impuesto de patrimonio o los ataques a partidos políticos, periodistas y sindicatos educativos. Todo en un pleno al que, tras dos sesiones ausente, por estar en Madrid en el acto de jura constitucional de la princesa Leonor y en la World Travel Market, asistirá la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien deberá responder otras cuestiones, como la condonación de 1.000 millones del FLA y la gratuidad del transporte público. Sobre la gratuidad del transporte público la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha defendido que "el transporte público es esencial para hacer las Baleares más verdes, sostenibles y amables a la ciudadanía, y además, ayuda al ahorro de las familias". "Tenemos que seguir poniendo las cosas fáciles a la ciudadanía, ahora que el número de usuarios de transporte se ha duplicado prácticamente en todas las islas, ha añadido. La presidenta del Govern, Marga Prohens, deberá igualmente responder este martes en sesión plenaria a preguntas sobre la amnistía acordada por PSOE y Junts y la libre elección de lengua. Precisamente, en relación a la amnistía, el portavoz del PP ha insistido en reclamar nuevas elecciones, argumentando que los pactos por la amnistía no estaban en el programa socialista y que, por lo tanto, la actual representación parlamentaria cambiaría. "Sabiendo eso, los resultados serían diferentes a los de julio", ha apuntado. La portavoz de Vox Idoia Ribas ha diferenciado, por otra parte, la amnistía que se negocia actualmente con otros casos, asegurando que tuvieron lugar antes de aprobarse la Constitución. "Ahora todo lo que vaya en contra de la Constitución va en contra de la democracia y se pretende que determinados delitos cometidos por políticos queden sin consecuencias", ha indicado. Ambos han celebrado asimismo el éxito de las manifestaciones de este domingo. Sagreras ha destacado la respuesta a la convocatoria del PP de parte de ciudadanos de diversas sensibilidades, mientras que Ribas ha celebrado el "profundo rechazo a la amnistía que se ha prometido a los enemigos de España". Por contra, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, se ha mostrado preocupado por el aumento de la crispación asocial impulsada, a su parecer, por algunos partidos políticos, mientras "se legitiman posturas golpistas propiciadas precisamente por quienes hablan continuamente de golpe de estado y animan a la policía a desobedecer órdenes ministeriales". El ecosoberanista ha invitado a PP y Vox a que, si no están de acuerdo con la ley de amnistía, a que empleen los mecanismos previstos para posicionarse en su contra. Finalmente, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha celebrado como "importante y relevante" que esta semana vaya a haber Gobierno porque beneficiará a Baleares con la condonación de deuda. Y ha pedido mesura a los partidos en la oposición estatal. En el pleno de este martes, el Grupo Parlamentario Vox interpelará al Govern sobre su política en materia lingüística. Esto después de que el pasado viernes, 3 de noviembre, PP y Vox cerrarán el acuerdo para la aplicación en Baleares de la libre elección lengua y desencallaran la crisis abierta entre los socios de investidura. En este sentido, cabe recordar que el acuerdo firmado por Vox y los 'populares' incluye, a aplicar a partir del próximo curso, un plan piloto voluntario para que las familias puedan elegir la lengua de enseñanza en materias no lingüísticas sin que haya segregación, aunque sí desdoblamientos. Así lo explicó el conseller de Educación, Antoni Vera, quien precisó que los centros que se acojan al plan recibirán dotación humana, económica y material para llevarlo a cabo. Asimismo, en la sesión plenaria de este martes, se debatirá una moción del PSIB-PSOE sobre la política general del Govern en materia de memoria democrática. Y, una PNL socialista, sobre que el Parlament inste al Govern a aumentar las partidas que posibiliten poner en marcha mecanismos de control y apoyo para la aplicación y seguimiento de la ley de Cadena Alimentaria, atendido un empate en comisión. Finalmente, el pleno de este martes, incluye el debate y previsible aprobación del proyecto de ley de fiscalidad que incluye medidas ya en vigor como las bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y en el de Transmisiones Patrimoniales. Cabe recordar que el decreto ley ya fue validado en julio pero se acordó igualmente tramitarlo como proyecto de ley. De este modo, a lo largo de la tramitación se han incluido rebajas en el IRPF como un incremento del 10% del mínimo personal y familiar para mayores de 65 y mayores de 75 años; un incremento del mínimo por descendientes a partir del segundo y un incremento del mínimo por ascendientes. Se introducen además otras mejoras como deducciones en compra de libros de texto y otras desgravaciones enfocadas a menores de 30 años, familias numerosas y monoparentales, personas que tengan personas con discapacidad a cargo o personas jubiladas, por ejemplo, en arrendamientos. También hay mejoras dirigidas a los arrendatarios.