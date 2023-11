El Gobierno aprobará hoy el plácet del nuevo embajador de Argelia, 19 meses después de la retirada del anterior

El Consejo de Ministros aprobará este martes el plácet de Abdelfetá Daghmun como nuevo embajador de Argelia a España después de que el país magrebí llamara a consultas a su anterior representante en marzo de 2022 en respuesta al respaldo del Gobierno al plan de autonomía marroquí para el Sáhara, según han adelantado fuentes gubernamentales a Europa Press. Daghmun, que ya fue 'número dos' de la legación diplomática argelina en España, tomará el relevo de Said Musi, llamado a consultas el 19 de marzo de 2022 por Argel, un día después de que Rabat desvelara la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al rey Mohamed VI en la que sostenía que el plan de autonomía marroquí de 2007 era "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. El gesto, que sirvió para dejar atrás la grave crisis diplomática con Marruecos por la postura respecto a la antigua colonia española y la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, abrió un nuevo frente con Argelia, principal valedor de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD). A este primer paso, motivado entre otras cosas por el malestar por no haber sido informado de antemano por el Gobierno español, siguió en junio de ese mismo año la suspensión del Tratado de Amistad por parte del presidente argelino, Abdelmayid Tebune, y la reducción a mínimos de las transacciones comerciales entre los dos países, con las consiguientes pérdidas millonarias para las empresas españolas que exportan al país magrebí. No obstante, en los 19 meses transcurridos Argelia ha mantenido inalterado el suministro de gas --es el principal suministrador--, algo que desde el Ejecutivo han puesto siempre de relieve, al tiempo que, en particular el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha mantenido tendida la mano hacia la normalización, asegurando que España quiere tener "las mejores relaciones" con este país al igual que con Marruecos. PRIMER PASO PARA PASAR PÁGINA EN LA CRISIS La noticia de la inminente llegada de un nuevo embajador argelino, con la que Argelia estaría dando un paso para dejar atrás la crisis diplomática con España, se conoció hace unos días, pero hasta el momento el Gobierno argelino no se ha pronunciado públicamente, como tampoco lo hizo el Ministerio de Exteriores español, que ha hecho de la discreción en la gestión de esta crisis su bandera. Con todo, un diplomático argelino indicó recientemente al semanario 'Jeune Afrique' que "a corto plazo no se puede prever una reanudación (de la relación) a un nivel apreciable". "Hay que dar tiempo al tiempo con el fin de que las relaciones vuelvan al nivel en el que estaban", previno. Por su parte, el presidente del Círculo de Comercio e Industria Argelino-Español (CCIAE), Djamel Eddin Buabdalá, confirmó al medio 'Tout sur l'Algerie' que "hubo contactos entre las dos partes en septiembre en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de la ONU" y se acordó "un retorno progresivo de las relaciones entre Argelia y España". A ello contribuyó, según Buabdalá, el discurso pronunciado por Sánchez ante la Asamblea General, en el que éste no mencionó el plan de autonomía marroquí y se limitó a apoyar "una solución política mutuamente aceptable en el marco de la carta de Naciones Unidas y en las resoluciones del Consejo de Seguridad". También ha ayudado la postura mantenida por el Gobierno en las últimas semanas a raíz del ataque terrorista de Hamás contra Israel del pasado 7 de octubre y la posterior respuesta israelí bombardeando la Franja de Gaza. Sánchez ha defendido que la única vía de resolver el conflicto en Oriente Próximo pasa por la materialización de la solución de dos estados y en este sentido ha propuesto la celebración de una conferencia internacional para avanzar hacia este objetivo.