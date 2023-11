El acusado de tocamientos a la hija menor de su pareja lo reconoce y acepta dos años de cárcel

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años de prisión al acusado de realizar tocamientos a la hija menor de su pareja, desde que esta tenía siete años, hasta los nueve, después de que el hombre lo haya reconocido y aceptado la pena impuesta. El juicio estaba previsto para este martes en la Sección Primera de la Audiencia, pero al inicio del mismo han llegado a acuerdo la fiscalía, la acusación particular que ejerce la madre de la menor y la defensa del acusado. Este ha reconocido ser autor de un delito continuado de agresión sexual y, dado que ha entregado mil euros antes de la celebración del juicio, se le ha aplicado la atenuante cualificada de reparación del daño. Además, de la pena de cárcel, la Audiencia ha prohibido al acusado contactar y acercarse a la víctima durante un periodo de tres años, le ha impuesto una medida de libertad vigilada durante seis años y le ha inhabilitado para cualquier desempeño que conlleve contacto con menores durante siete años. En concepto de responsabilidad civil, el hombre deberá indemnizar a la menor en 1.750 euros, si bien ya ha consignado judicialmente mil euros y se ha comprometido a pagar el resto. Según los hechos que se han considerado acreditados, el acusado, con intención de satisfacer sus impulsos libidinosos, realizó diversos tocamientos a la menor en los glúteos y en los pechos. En una ocasión, además, la empujó contra una estantería realizando movimientos de pelvis. Los hechos, que no han podido fecharse con concreción, fueron relatados por la menor a su tutora del colegio casi cinco años después de que sucedieran. La resolución de la Audiencia de Cantabria, que ya es firme, no se pronuncia sobre la posibilidad de que se suspenda o no la pena de prisión, decisión que se adoptará en fase de ejecución de la sentencia.