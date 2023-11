Diego Simeone:"Para que Griezmann gane un balón de Oro tenemos que ganar algo importante".

Madrid, 14 nov (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha afirmado este lunes por la noche, en una entrevista en "El Larguero" de la Cadena Ser, que para que el futbolista Antoine Griezmann gane un Balón de Oro el equipo tiene que ganar "algo importante".

"En nuestra liga vamos bien, pero nosotros queremos más. Queremos meternos en una liga en la que, de vez en cuando, molestamos", ha confesado Simeone.

Estas son las principales frases de la entrevista:

-Sobre su renovación: "Ha sido una renovación importante, distinta a las demás. Son varios años en el club y siento la energía de seguir buscando más. Hay un proyecto que necesitamos seguir construyendo y está ligado a Miguel y a Enrique. (...) Todos, desde el lugar en que estamos, siempre buscamos mejorar y nosotros queremos mejorar. (...) Competimos en una liga con Barça y Real Madrid, que son equipos muy importantes. Tenemos la alegría de ver equipos como el Girona, la Real Sociedad... equipos lindos de ver".

- Sobre su momento más complicado en el club: "Por mi cabeza no ha pasado no seguir en el Atlético, pero hace un año, en noviembre del año pasado, el equipo no respondía, no encontrábamos nosotros los caminos para que lo hiciese como había hecho siempre".

- Sobre ganar la Champions: "No me obsesiona. Este equipo nunca ha ganado la Champions League. No estoy aquí para ganar la Champions, al contrario. Es una ilusión y una alegría cada vez que tenemos que participar. Sabemos de la dificultad que tiene. No lo siento como una obsesión porque todo lo que sea una obsesión el camino es malo. Lo veo como una ilusión, que es algo bueno. Todos las tenemos".

- Sobre los objetivos del Atlético de Madrid: "Hay que tener cuidado, vienen creciendo equipos que vienen por detrás: el Girona, la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao... hay que tener cuidado con perder el lugar que te da la posibilidad de ilusionarte (...) Cuando Real Madrid o Barça fallen, tenemos que estar ahí. Nosotros, en nuestra liga, vamos bien, pero nosotros queremos más. Queremos meternos en una liga en la que, de vez en cuando, molestamos. ¿Si me gusta molestar? Claro. ¿No ves las moscas? Son complicadas. Ellos saben que estamos ahí dando vueltas".

- Sobre Antoine Griezmann: "El reconocimiento hacia fuera no es el merecido. Es extraordinario. Tiene algo especial. Trabaja, le gusta entender dónde el equipo necesita su esfuerzo. Su vuelta al club fue muy importante. Veníamos de ganar LaLiga y yo sabía que nos iba a seguir dando cosas (...) Para que Griezmann gane un balón de Oro tenemos que ganar algo importante".

- Sobre si Griezmann se retirará en el Atlético de Madrid: "Es joven, tiene una vitalidad y un entendimiento del juego tremendo. De a poco irá ocupando otros lugares en el campo porque está capacitado para hacerlo cuando empiece a no tener la energía que tiene hoy (...) Para mí es una alegría todo lo que me ha pasado con él, nunca fue forzado nada".

- Sobre las salidas en la plantilla: "¿Joao Félix? A la gente del Atlético no le gustó a veces, cuando no entiendes la idiosincracia de dónde estás, es muy difícil. Todo lo que le pase bueno a Joao es extraordinario para nosotros. Estoy feliz porque esté jugando, porque esté bien. Si se queda en el Barcelona, tendremos un buen ingreso. Y si vuelve con nosotros, llevamos tres años esperándolo".

- Sobre su conversación Álvaro Morata: "Álvaro tiene una virtud tremenda y hay que exigirle porque él quiere mejorar. Está en un proceso de más madurez, también como persona. Está más fuerte. Es capitán de la Selección. Es líder y lo siente y eso hay que acompañarlo (...) Es uno de los mejores 9 de Europa por números y por rendimiento".

- Sobre el estilo de juego del Atlético de Madrid: "Parece que ahora estamos jugando mejor, pero se olvidan que cuando ganamos LaLiga hace dos años jugábamos parecido. El equipo está en un buen camino, está convencido de lo que hace y quiere más (...) Pero a mí las críticas no me afectan, es más, algunas veces las comparto, pero no le doy importancia. Las escucho y entiendo que ustedes viven del día a día, de lo que pasa en el momento, y que nosotros tenemos información que ustedes no tienen".

- Sobre el 'caso Negreira': "Todo lo que no termina de quedar claro para todos, deja margen de sospecha. Sería bueno que todo quede claro".

- Sobre qué le haría marcharse del club: "Lo que me haría dudar sobre irme de aquí sería perder la confianza de los jugadores. Miguel Ángel, Cerezo... ellos pueden cambiar de idea en función de los resultados, pero con los jugadores... cuando pierdes su confianza ya no hay vuelta".

- Sobre si entrenará a otro club: "Me queda lejos, pero imagino que en algún momento sí. ¿Una selección? No, no, no. Para mí sería complicado". EFE

fp