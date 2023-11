Dani Olmo visitó a la selección y fue revisado por los médicos

Las Rozas (Madrid), 14 nov (EFE).- Dani Olmo, baja en los partidos ante Chipre y Georgia por una lesión de clavícula, visitó este martes a sus compañeros y al cuerpo técnico de la selección española, les deseó suerte antes de los dos últimos encuentros de la fase de clasificación, y fue revisado por los médicos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Operado el pasado 3 de noviembre de su lesión de clavícula, Olmo visitó a la selección española antes de su viaje a Chipre. Estuvo en el vestuario y recibió el ánimo de sus compañeros en los duros momentos de estar de baja por una lesión.

"Hace dos semanas en una jugada en banda en un partido, me fui para el lado en un uno contra uno, el rival me hizo una falta con una zancadilla y caí de la peor manera posible, de lado con el hombro. La clavícula se me soltó, me rompí los tres ligamentos y tuve que pasar por quirófano", recordó a los medios de la Federación.

"Ahora estoy mejor, ya recuperándome y pensando en volver lo antes posible. Es bonito poder estar aquí para ver a mis compañeros, los echo de menos, y desearles suerte. Ojalá pueda estar de vuelta pronto con ellos", deseó.

Olmo visitó primero el despacho de los técnicos, recibido con cariño por el seleccionador Luis de la Fuente, antes de entrar al vestuario y reencontrarse con sus compañeros. Recibió tanto afecto que algún abrazo, como el de Unai Simón, le generó dolor en el hombro donde tiene puntos de la operación.

El futbolista del Leipzig fue revisado por los doctores de la selección, que curaron algún punto y revisaron su buena evolución. Presenció el entrenamiento a pie de campo junto a Albert Luque, director de la selección. EFE

