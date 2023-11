Vox avisa al PP de que "el golpe de Estado" de Sánchez requiere movilización "permanente" y no sólo "los domingos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este lunes al PP de que "ante el golpe de Estado" de Pedro Sánchez no caben sólo "las movilizaciones de los domingos", sino que la respuesta a los pactos de investidura, que incluyen la amnistía a los implicados en el 'procés' desde 2012, ha de ser "permanente". Vox se sumó a la concentración para protestar contra la amnistía convocada por el PP para el domingo en todas las capitales de provincia. Abascal coincidió con el presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, en la de la Puerta del Sol de Madrid. De forma paralela, el partido de Abascal, que lleva semanas reclamando movilizaciones, avala y apoya todas las concentraciones contra el Gobierno y la medida de gracia, incluidas las que se suceden desde hace días ante la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, a las que la cúpula de Vox asiste. "Los complejos no se quitan de la noche a la mañana", ha dicho el líder de Vox en rueda de prensa desde la sede nacional, haciendo hincapié en que "cada uno elige cómo se moviliza". De su lado, ellos "han elegido dar el sí siempre a las movilizaciones", que Abascal considera un éxito de convocatoria y que trascienden siglas y partidos. "Están muy por encima de los partidos políticos y cualquier tipo de distinción ideológica", ha dicho. NO FIJARSE EN LAS DIFERENCIAS A su juicio, para manifestarse no hay que mirar "si el de al lado nos cae mejor o nos cae peor, enfrente tenemos a todos los enemigos de nuestra patria". "No es momento de mirar las diferencias, nos gustaría que los demás lo tuvieran claro, como nosotros, y que convoquen movilizaciones permanentes", ha urgido al PP, aunque sin nombrar a los 'populares'. Así, Abascal ha afeado al PP haber declinado la invitación que les extendieron para participar en la concentración convocada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), ligada a la formación que preside, el 29 de octubre en Colón, que consiguió reunir a unas 100.000 personas. Además, el líder de Vox ha señalado que, por su parte, las manifestaciones no finalizarán con la investidura "golpista" de Pedro Sánchez, prevista para este miércoles y jueves, sino que se extenderán en el tiempo. "No va a haber vuelta a la normalidad, esto no se va a olvidar, van a producirse ecos durante el tiempo que dure esta legislatura", ha advertido al Gobierno y al PSOE, antes de insistir en que Sánchez "accederá al poder de forma ilegítima e ilegal, pisoteando la Constitución". "Vox no se va a detener y no va a parar, va a seguir alentando las movilizaciones frente a las sedes del partido golpista", ha confirmado. Abascal también ha querido trasladar su "admiración y respeto" a los ciudadanos que acuden a Ferraz a protestar, a los que ha aconsejado "no caer en las provocaciones" del Ministerio del Interior para "enturbiarlas", en referencia a las cargas de los antidisturbios. En este contexto, ha afirmado que, a su juicio, las manifestaciones sí sirven. "Si no se hubieran producido, para Sánchez esto sería un paseo militar, es lo que desea el partido golpista, que todos callemos ante una apariencia de legalidad cuando en realidad estamos ante un golpe que quiere liquidar la Constitución, eso exige la movilización", ha zanjado.