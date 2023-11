PSOE C-LM defiende la legitimidad de las alianzas de Sánchez: "Todo lo que se está haciendo es plenamente democrático"

El PSOE de Castilla-La Mancha ha defendido la legitimidad de los acuerdos que el partido a nivel nacional está suscribiendo para la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez y ha pedido al PP que "si tanto respetan la democracia" dejen también "a un gobierno que es legítimo" buscar "los acuerdos y las alianzas que estime oportunas". "Hasta la fecha, todo lo que se está haciendo en este país es plenamente democrático", ha aseverado la vicesecretaria general del PSOE regional y eurodiputada, Cristina Maestre. En declaraciones a los medios este lunes a las puertas de las Cortes autonómicas, Maestre ha reconocido que la propuesta de amnistía "podrá gustar o no" y ha insistido en que desde el PSOE respetan "muchísimo" las concentraciones y manifestaciones que se organicen para rechazar esta medida, "incluso en la puerta de nuestras sedes", pero ha pedido también "respeto por parte de los dirigentes políticos --hacia el PSOE-- y también por parte de aquellos que ya están emitiendo muchos discursos que rayan la ilegalidad, incluso discursos de odio". "Hay mucha tensión política en el país y yo creo que estaría bien pedir un poquito de calma, porque ya están las cosas lo suficientemente tensas y calientes como para que también los dirigentes políticos le echen más leña al fuego", ha proseguido, considerando que esta actitud se debe a que algunos, como el presidente regional del PP, Paco Núñez, "a río revuelto quieren sacar ganancia de pescadores". Por todo ello, ha pedido "al PP y al resto de dirigentes de la extrema derecha" que "lean primero lo que hay sobre la mesa y luego emitan juicios" pero que, ante todo, dejen e "emitir manifestaciones en pro del transfuguismo", que es "algo que pertenece al pasado más oscuro del PP" y a lo que desde el PSOE de Castilla-La Mancha no van a dedicar "ni un minuto". "Tiene que bajar un poco los decibelios, que ya sabemos, y lo sabe toda España, su posición política, pero tienen que ser más respetuosos con el Estado de Derecho que tenemos. Sin tanto les preocupa la Constitución, que dejen de paralizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, que es un precepto constitucional que están vulnerando", ha manifestado. DECLARACIONES "SUMAMENTE IRRESPONSABLES" En este contexto, Maestre ha calificado de "sumamente irresponsables" declaraciones como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "tachen de golpe de estado esta situación". En este sentido, ha recordado que "el PP no tuvo mayoría suficiente para gobernar y esto es la democracia", incidiendo en que los gobiernos formados entre PP y Vox en lugares donde los 'populares' no fueron la fuerza más votada son "tan legítimos como lo que pretende el Gobierno de España". "Cuidado con asimilar un pacto de gobierno que es legítimo con un golpe de estado. Están rayando lo contrario, la autocracia", ha advertido, opinando que de esta manera en el PP están "asimilando ese populismo tan peligroso" cuando España cuenta con "una democracia asentada". "La medida no está exenta de controversia y ya saben los debates que hay, incluso dentro de nuestro propio partido, pero una cosa es la divergencia con contundencia, con claridad, y otra cosa es apelar a un paso más y decir que estamos en un gobierno corrupto o en una dictadura o en esas barbaridades que dicen, que a lo mejor les falta un poquito de cultura democrática y política", ha concluido. DEFIENDE LA LABOR DE LAS CORTES Por otra parte, Maestre se ha pronunciado también sobre las quejas del presidente de los 'populares' castellanomanchegos y presidente también del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, quien se ha quejado de que el Parlamento le ha impedido celebrar una rueda de prensa este mismo lunes en las dependencias de las propias Cortes. En este sentido, ha explicado que las normas de las Cortes es que "cuando hay comparecencias parlamentarias, no ocupamos --los partidos políticos-- los servicios o las instalaciones de prensa, sino que nos salimos a la calle con normalidad y no pasa nada". "Aquí se ven muchas ganas de hacer polémica con cualquier cosa", ha zanjado.