Marlaska lleva a la Fiscalía mensajes de Negre que atacan a policías y muestran sus caras

Madrid, 13 nov (EFE).- El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha denunciado este lunes ante la Fiscalía General del Estado los mensajes publicados por Javier Negre en su perfil de X, antes Twitter, sobre determinadas actuaciones policiales en los que se ataca a los agentes y se difunden sus caras.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, se recopila una quincena de mensajes publicados en la red social X por el presidente del Grupo EDA (Estado de Alarma e Informa Radio) entre el 6 de noviembre y este lunes durante las protestas por la ley de amnistía en los alrededores de la sede del PSOE en Madrid en la calle Ferraz.

"No va a haber impunidad para los agentes de policía que cometan abusos y protagonicen escenas lamentables como ésta. Pido, por favor, a agentes decentes que me seguís que me enviéis los datos de este policía de Marlaska". Esa es una de las publicaciones denunciadas y que, acompañada de un vídeo, alienta a que se identifique a un efectivo de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios.

Otro mensaje censura la actuación de un policía que está reduciendo a un joven embozado y que, según señala Negre en su perfil de X, "solo lleva una bandera de España". "No verán a este agente maltratar así a un mena", añade.

"Pido máxima difusión y que me deis información de este cobarde policía que ha maltratado a esta mujer en Ferraz. La violencia que no ejercieron con los CDR la ejercieron contra personas que se han manifestado pacíficamente en Ferraz", escribe.

Marlaska considera que las expresiones divulgadas por Negre "atentan contra el prestigio y la dignidad de la Policía Nacional, excediendo claramente los límites de la libertad de expresión".

Subraya que, con la identificación de agentes concretos, el autor de estos mensajes tiene "la clara finalidad de alentar la realización de acciones contra ellos". EFE

