La APIF denuncia que la ley de amnistía registrada por el PSOE "no tiene cobertura constitucional" y es "ilegítima"

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha denunciado que la proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán registrada este lunes por el PSOE es un "mecanismo puesto en marcha para facilitar la investidura" de Pedro Sánchez que "no tiene cobertura constitucional", y, además, "por las razones que lo impulsan, se convierte en ilegítimo". En un comunicado, la asociación ha señalado que la amnistía "no es una figura constitucional", pero que "naturalmente" será el Tribunal Constitucional "el encargado de establecer si la misma es acorde o no a la Constitución". "La cuestión principal, entendemos, es si esta amnistía es jurídicamente aceptable en un sistema democrático", ha cuestionado. La APIF ha afirmado que la exposición de motivos de la proposición de ley "no responde a la realidad de lo que está ocurriendo". La amnistía del PSOE pactada con sus socios "obedece únicamente", según ha denunciado, "a la necesidad de conseguir unos votos en la investidura de unos grupos políticos cuyo líderes aspiran a ser amnistiados y que afirman ser víctimas de una represión política negando haber cometido delito alguno". "Eso no se dice en la exposición de motivos --con una motivación que creemos que es una impostura-- pero es la única razón de la misma: políticos amnistiando a políticos, que abandonan la vía de la seguridad jurídica y al respeto a las decisiones del Poder Judicial para sacar recíproco beneficio, y confrontándose además con el principio de igualdad al excepcionar el cumplimiento de la ley en una parte del territorio nacional", ha explicado.