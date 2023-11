El PP recuerda a Vox que las huelgas en España las convocan las organizaciones sindicales y no los partidos políticos

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha recordado este lunes a Vox que las huelgas generales en España las convocan las organizaciones sindicales y no los partidos políticos. Por eso, ha defendido escuchar a los sindicatos antes de que el PP ofrezca una opinión al respecto. Así se ha pronunciado después de que el sindicato Solidaridad, ligado a Vox, haya convocado para el próximo viernes 24 de noviembre una huelga general en defensa de la unidad de España y para mostrar su rechazo a la futura ley de amnistía y a los pactos del PSOE para la investidura. Al ser preguntado por esa propuesta del sindicato de Vox, justo un día después de que hubiera manifestantes en las protestas del PP que pedían una huelga general, Tellado ha señalado que su partido se ha enterado de esa iniciativa del sindicato de Vox "a través de teletipos", y por lo tanto, no han tenido "tiempo de hacer una valoración adecuada". "En cualquier caso, en este país las huelgas generales las convocan las organizaciones sindicales, no los partidos y, por lo tanto habrá que escuchar qué es lo que dicen los distintos sindicatos que existen en nuestro país", ha declarado en una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP. ESTE TEMA NO SE HA TRATADO EN EL COMITÉ DE DIRECCIÓN CON FEIJÓO Al ser preguntado de nuevo después si él ve motivo para una huelga general por los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas, Tellado ha evitado pronunciarse y ha señalado que él no tenía información "de primera mano" sobre este tema, remitiéndose a sus declaraciones anteriores. "Las huelgas generales en nuestro país las convocan no partidos políticos sino organizaciones sindicales y yo creo que por respeto a los agentes sociales del país hay que escuchar qué dicen la patronal y los sindicatos y luego se podrá formar una opinión", ha abundado, para dejar claro que este asunto no había sido objeto de debate en el comité de dirección que ha presidido Feijóo. El Ministerio de Trabajo, solo permite que los agentes sociales reconocidos como mayoritarios puedan convocar una huelga general, un terreno acotado a UGT y CCOO por ser los sindicatos más representativos a nivel estatal ya que acreditan el 10% del total de delegados de personal, de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas y los sindicatos o entes sindicales. Y por tanto, ya sea juntos o en solitario, están detrás de todas las huelgas generales convocadas en España en período constitucional. Sin embargo, aunque Solidaridad no alcanza esas cifras ya que, para lograrlas es necesaria una trayectoria mayor --nació en 2020--, según explican fuentes de Solidaridad a Europa Press, la jurisprudencia indica que no se puede negar el derecho a huelga a los sindicatos minoritarios por ser un derecho fundamental.