El delantero Fernando Rodríguez vuelve a España tras 8 años en equipos asiáticos

Jaén, 13 nov (EFE).- El delantero español Fernando Rodríguez anunció este lunes que concluye una etapa de 8 años en el fútbol asiático, donde ha militado en equipos de Filipinas, Indonesia y Malasia, respectivamente, según reveló en sus redes sociales.

El jugador sevillano, que tiene 37 años, militó en el Ceres Negros, de Filipinas, en el Mitra Kukar FC y el Persis Solo, de Indonesia, y en el Kedah FA y el Johor Darul Takzim, de Malasia.

La trayectoria en los clubes de este continente está marcada por los 140 goles anotados y dos títulos conseguidos.

El jugador se mostró agradecido al publicar una carta de despedida en la que destacó “Cierro una etapa inolvidable en tres países en los que me recibieron con los brazos abiertos, como fueron Filipinas, Indonesia y Malasia. Me siento muy agradecido a las personas y compañeros con los que he coincidido, en especial a mi familia y mención aparte a mi mujer y mis hijos, que cruzaron todo el mundo para estar a mi lado”, dijo.

También reveló que su objetivo es continuar jugando al decir: “Seguiré dando guerra allá donde vaya. Nos esperan nuevos retos y desafíos, con la misma humildad, compromiso y dedicación que me llevaron a conseguir todo lo que logré en Asia”, apuntó.

Fernando Rodríguez se formó en el Sevilla, con el que debutó en Primera en 2008 en el campo de la UD Almería, para después firmar por el Real Jaén, el San Roque de Lepe, el Ceuta, el Lucena, el Cartagena en el que logró 20 tantos, uno de ellos al Barcelona en la Copa del Rey de 2104.

Después ascendió con el Reus a Segunda y entre medias estuvo en el Hércules y volvió al Cartagena, para después empezar una etapa en Asia finalizada esta noche. EFE

