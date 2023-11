Dimite el viceministro de Finanzas de Japón por evasión fiscal

El viceministro de Finanzas de Japón, Kenji Kanda, ha presentado este lunes su renuncia tras admitir que su empresa no había pagado los impuestos correspondientes sobre terrenos y propiedades, tal como habían revelado informaciones publicadas en la prensa nipona. En este sentido, Kanda ha reconocido que las autoridades confiscaron terrenos y propiedades pertenecientes a su empresa en cuatro ocasiones entre 2013 y 2022 debido al impago de impuestos. Según recoge la agencia japonesa Kyodo, Kanda alegó la semana pasada durante una sesión parlamentaria que el peso de los asuntos políticos nacionales había afectado a su labor fiscal. "Yo estaba demasiado ocupado para involucrarme", admitió. De tal modo, el Gobierno aprobó la renuncia de Kanda después de que este la presentara al ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, ese mismo día. La dimisión de Kanda supone la tercera baja desde el pasado mes de septiembre en el Gabinete del primer ministro, Fumio Kishida, tras las renuncias del viceministro de Educación y Reconstrucción, Taro Yamada, y del viceministro de Justicia, Mito Kakizawa. El índice de aprobación del Gabinete de Kishida, iniciado en octubre de 2021, se ha desplomado hasta el 29 por ciento, según la última encuesta realizada por la televisión pública NHK. El estudio supone una caída de 7 puntos con respecto al mes de octubre y revela que la tasa de desaprobación está en el 52 por ciento, ocho puntos más que hace un mes. La encuesta se basa en más de 1.200 entrevistas realizadas durante el fin de semana. Entre quienes respaldan la labor del Gobierno, el 45 por ciento consideran "preferible" que haya otras alternativas de gobierno y el 26 por ciento abogan por dejar la gestión a los partidos políticos. De quienes rechazan la gestión, el 57 por ciento afirman tener bajas expectativas con respecto al Ejecutivo y el 21 por ciento considera que éste no tiene la capacidad necesaria para aplicar las políticas que propone. El Gobierno ha prometido reducir la inflación con bajadas de los impuestos directos. El 5 por ciento valora "mucho" la propuesta, el 31 por ciento lo valora "algo", el 34 por ciento, "no mucho" y el 25 por ciento no la valora "en absoluto". La encuesta se ha realizado antes de conocerse este lunes la dimisión de Kanda.