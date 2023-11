Armengol rechaza la violencia en las manifestaciones contra la amnistía y las declaraciones que instan a la división

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha condenando "tajantemente" cualquier tipo de violencia en las manifestaciones que están teniendo lugar estos últimos días en España contra la amnistía a los encausados por el proceso independentista catalán y ha cuestionado que algunos líderes políticos se dediquen a hacer declaraciones que instan más a la confrontación y a la división que a la concordia. Así ha respondido cuando se le ha preguntado en rueda de prensa si está preocupada por esas protestas que están celebrándose diariamente desde hace días frente a la sede del PSOE en Ferraz, algunas de las cuales se han desplazado algunos días hasta las inmediaciones del Congreso, rodeado con más seguridad de lo habitual La tercera autoridad del Estado ha comenzado dejando claro que "siempre" ha defendido y seguirá defendiendo que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones en la calle con independencia de cuáles sean esas opiniones, no así las agresiones, las violencias o los desacatos al orden público que "desgraciadamente" también se han registrado estos días. LA CRISPACIÓN NO ES BUENA Ahora bien, como persona que cree "mucho" en el diálogo y consenso para intentar "unir a los españoles", Armengol ha criticado que diferentes líderes políticos estén realizando estos días declaraciones que instan más "a la crispación y a la división". "Y eso no es bueno nunca", ha apuntado. La presidenta ha remarcado que ésta es una reflexión "personal" que consideraba importante transmitir en un momento en el que, a su juicio, hay que apreciar "como nunca" la democracia, los valores, la libertad, las instituciones y el diálogo como forma de entendimiento "desde la discrepancia ideológica que existe y tiene que existir en una democracia madura" como la española.