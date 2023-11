Almeida defiende que Sánchez es "un lastre para Madrid" y una amenaza a la "prosperidad" de la ciudad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este lunes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es "un lastre para Madrid" y una amenaza a la "prosperidad" que vive la ciudad en la actualidad. "Es una amenaza para el momento que vive la ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid, sus políticas son absolutamente contrarias a las que defendemos, y que nos han permitido no solo ser la primera región de derechos económicos, sino ser el territorio más libre, más abierto y más acogedor que hay en estos momentos, en mi opinión, en España", ha reivindicado el alcalde ante los periodistas desde la Serrería Belga. Lo ha hecho tras ser preguntado por las declaraciones de ayer de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, desde al acto contra la amnistía en la Puerta del Sol, donde aseguró que en la región se encargarán de volver "golpe por golpe". "Hay que dar esta batalla por larga que sea. No fallemos a los que han dado todo para que hoy seamos esta gran nación", afirmó Ayuso. Así, ha asegurado que le parece "muy bien el golpe a golpe" de la presidenta porque Sánchez es "una amenaza para la prosperidad y para la estabilidad que tiene la Comunidad de Madrid y la ciudad de Madrid", a la vez que ha criticado la "degradación de la democracia" por parte de Sánchez. En concreto, el regidor se ha referido al impuesto a las grandes fortunas, que considera que es un tributo "exclusivamente contra la Comunidad de Madrid". "¿Qué ha hecho la Comunidad de Madrid? Retomar el Impuesto de Patrimonio y con los 500 millones que se van a retomar del Impuesto de Patrimonio, la decisión de bajar los impuestos. Pues me parece extraordinario", ha defendido. "Estamos más cerca de ser una democracia populista que de ser una democracia liberal y lo estamos viendo, porque es una democracia que se fundamenta no en el compromiso con España, sino en el compromiso con los golpistas y con los filoetarras", ha censurado.