Moncho Fernández: "La explosión final de Jordan decidió el partido"

Santiago de Compostela, 12 nov (EFE).- Moncho Fernández, entrenador del Monbus Obradoiro, se mostró exultante por el triunfo de su equipo ante el Baskonia, un partido que resolvió, dijo, “la explosión final” de Jordan Howard en la segunda prórroga con 15 puntos y 4 triples.

“Entramos muy bien en el partido, jugamos francamente muy bien los dos primeros cuartos, pasándonos el balón con mucho acierto y leyendo las ventajas pero con el lunar de los siete tiros libres fallados porque nos podríamos haber ido con una ventaja más grande al descanso”, analizó.

“En el tercer cuarto –continuó- hay un momento en el que dejamos de anotar, y eso permitió al Baskonia hacer lo que mejor hacer, que es correr y anotar en situaciones de transición. En algunos momentos tuvimos problemas para defender a Markus Howard, que estuvo inspiradísimo”.

Moncho Fernández apuntó que en los momentos decisivos el partido entró “en una toma y daca” que se resolvió en la segunda prórroga con “la explosión final” de Jordan Howard, que reaparecía tras perderse los últimos tres partidos por lesión.

Cuestionado por la segunda técnica que le señalaron los árbitros al final de la primera prórroga, el entrenador del Obradoiro aseguró que lo “único” que le dijo al colegiado era que no estaba teniendo “el mismo criterio” en ambos lados del campo.

“En la segunda técnica le dije que tenía que pensar en la falta que le pita a Markus Howard para ir a la primera prórroga y la que no le pita a Jordan, porque creo que el criterio no es el mismo. Tienes que pensar en eso. Estas son las palabras literales que le dije, y entiendo que por reiteración de protestas me tenía que pitar esa segunda técnica”, explicó. EFE

