Méndez: “Cuplimos con un buen trabajo defensivo”

La Laguna, 12 nov (EFE).- Miguel Méndez, seleccionador nacional femenino, se mostró muy satisfecho con el triunfo conseguido por el combinado español frente a Austria y comentó que han "cumplido bien" y que hicieron "un buen trabajo defensivo”.

Méndez destacó que pusieron los esfuerzos en las jugadoras más destacadas del rival y que allí estuvimos acertadas "ya que ninguna de las dos mejores de ellas lograron anotar”.

Se lamentó que, pese a dominar desde el principio, el grupo no estuvo acertado en los lanzamientos exteriores y recalcó que tuvieron "un porcentaje muy bajo con un triple anotado de 14 intentos" y que en los lanzamientos que tuvieron estaban "liberadas”.

Del rival, Austria, dijo que no se habían enfrentado a ellas nunca y que no tenían "muchas referencias". "En su partido anterior no estuvieron mal, pero logramos en este frenar a sus jugadoras más destacadas”.

Para Miguel Méndez era “importante sacar las dos victorias en esta ventana –Croacia y Austria- para seguir trabajando para los siguientes”. EFE

