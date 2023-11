“Love for Life” prolonga en el Premio Blasco un gran otoño de las potrancas de 3 años

Madrid, 12 nov (EFE).- “Love for Life” ha Ganado con autoridad esta tarde en los 1.400 metros del Antonio Blasco, el último gran premio de otoño del hipódromo de Madrid en 2023, en lo que es además la cuarta victoria de una potranca de 3 años en las principales citas de la temporada, tras los éxitos de “War of Dance” en el Memorial Duque de Toledo, de “Sophie’s Watch” en el 82º Aniversario de HZ y de “Safaga” hace siete días en el Román Martín (en gemela con “War of Dance”).

El favorito del Blasco era “Rodaballo”, ganador de la prueba en 2021 y 2022, que dibujó su habitual carrera de espera. Presentó su ataque en la recta, pero con menos fuerza que en otras ocasiones, cuando “Love for Life” ya dominaba con autoridad. Sólo le quedaba pelear por la plata pero “King of Jungle”, que había ganado unos cuerpos de ventaja sobre él, mantuvo por una nariz la segunda plaza.

Sylvain Ruis, el jockey francés de “Love for Life”, se mostraba muy contento tras la victoria de la pupila del entrenador georgiano Sandro Tsereteli. “Ya en primavera había demostrado su calidad en el Oaks y adora la pista blanda”. 27.000 euros es la recompensa para la multipropiedad “Wine & Roses”, cuadra de la ganadora.

Además se disputaba la doble Copa de los Criadores para los ejemplares de 2 años.

En la manga para los machos que abría el programa, victoria para “Tetuán”, con el checo Václav Janácek -jockey que hoy triplicó éxito-, mientras que “Caccia de Diana”, con el argentino Nico Valle, protagonizaba una bonita remontada en la carrera para las potrancas.

Los otros vencedores de la reunión, la penúltima de otoño, han sido la nueva “Magic Light” -que hoy se presentaba en España con Janácek a las riendas-, “Komotu”, con Nicolás de Julián, y “Xilado” (con Janácek).

La Quíntuple Plus, en su combinación ganadora, ha quedado formada por las mantillas: 4 – 2 – 4 – 9 – 7 – 2. Para la Lototurf, el caballo vencedor es el número 9, “Komotu”.

EFE

