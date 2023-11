Figaredo (Vox) dice que hay que evitar que se consume "el golpe de Estado" y pide "señalar a los culpables"

El presidente de Vox Asturias y diputado nacional, José María Figaredo, ha acudido este domingo a Oviedo, a la concentración convocada por el PP en diferentes capitales contra la amnistía y ha destacado que lo que quieren es "intentar evitar la consumación de un golpe de Estado que se está perpetrando desde la Moncloa en esta ocasión". El líder de Vox en el Principado ha indicado que tras la concentración en la Plaza de España, convocada en este caso por el PP, los representantes de Vox se trasladarán, a las 13.00 horas a la sede del PSOE, en la cercana calle de Santa Teresa. "Tenemos que señalar a aquellos culpables de vender a España. No podemos permitir que el PSOE evada su responsabilidad. Ellos son los culpables. Ellos son quienes están sujetando el arma homicida frente a la nación española y tenemos que señalarles, tenemos que manifestarnos frente a sus sedes pacíficamente, pero señalarles, necesitamos que todos los votantes socialistas sean conscientes del crimen que Pedro Sánchez pretende perpetrar", ha indicado Figaredo. En cuanto a su participación en la manifestación convocada por el PP ha insistido Figaredo en que "como siempre apoyan todas las movilizaciones cívicas, pacíficas siempre que las haya para poder evitar que se perpetre este crimen". "Y estamos en la calle con tantos españoles que están firmemente en contra de este golpe de Estado, no tiene otro nombre, perpetrado efectivamente desde las instituciones", ha dicho Figaredo. Ha insistido el presidente de Vox Asturias en que es necesario "que movilizarnos de forma constante, siempre pacífica, pero de forma constante, en cualquier lugar de España y así lo hará Vox, apoyando todas las movilizaciones pacíficas que se organicen". "No estamos en un día de partidos, no estamos en un día de siglas. Necesitamos que todos los españoles se alcen para defender lo más relevante que es la nación española", ha dicho Figaredo.