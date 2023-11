El diputado de la Chunta y el de Més alternarán cada seis meses la tercera portavocía adjunta de Sumar en el Congreso

El diputado por la Chunta Jorge Pueyo y el de Més per Mallorca Vicenç Vidal se alternarán una de las portavocías adjuntas de Sumar en el Congreso, que se reservó a ambos, cada seis meses a lo largo de la legislatura. Así, según indican fuentes del grupo confederal, la rotación de ambos parlamentarios en este puesto ya se decidió en septiembre y fue Pueyo quien comenzó a ejercer esta función, si bien recientemente ya se ha formalizó definitivamente que se hará cada semestre como inicialmente se había planificado. De esta forma cuando uno de los diputados ostente la portavocía adjunta, el otro quedará asignado a uno de los puestos en la diputación permanente (el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones) que le corresponde a Sumar. Por tanto, Vidal ocupará por primera vez la tercera portavocía adjunta a partir de mediados del mes de febrero de 2024. El grupo parlamentario tiene tres portavocías adjuntas que se repartieron entre En Comú Podem (Aina Vidal), Compromís (Águeda Micó) y esa tercera plaza repartida entre la Chunta y Més, que flanquean a la portavoz parlamentaria Marta Lois. Mientras, Podemos e IU quedaron fuera de estos puestos pese a que cada formación tiene cinco escaños en la cámara asignados a su cuota, además de Más Madrid-Más País que tiene dos como Compromís. Desde Sumar explicaron que en la asignación de estos puestos se quiso poner en valor el carácter plurinacional del grupo, al escoger a diputados que representan a partidos regionalistas. Eso sí, aseguraron que todas las formaciones que forman parte de la coalición, incluido Podemos e IU, tendrán visibilidad en la actividad parlamentaria del grupo parlamentario, dado que también está el reparto de las portavocías de comisión. Mientras, Podemos criticó que no se les concediera uno de los cargos en la terna de portavocías adjuntas, que interpretaban como un intento de tratar de invisibilizar a la formación por parte de Sumar. Por su parte, IU pidió reconsiderar también el reparto y que se optara mejor por un modelo rotatorio dentro del grupo, para asegurar que todos las formaciones pudieran estar cómodas y ostentar esa función.