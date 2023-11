Diego Alonso: "Tenemos que seguir trabajando"

Sevilla, 12 nov (EFE).- El entrenador del Sevilla, el uruguayo Diego Alonso, reconoció este domingo, tras el empate a uno con el que acabó el derbi ante el Betis disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, que deben "seguir trabajando" para mejorar algunos conceptos de juego que le faltan aún al equipo.

El técnico uruguayo reconoció que "estas dos semanas van a venir muy bien para mejorar conceptos", en alusión al parón en la competición de clubes por los partidos de selecciones nacionales, y para que "los empates se conviertan en victorias".

Diego Alonso, quien acumula cuatro partidos de LaLiga como entrenador del Sevilla, apuntó que "el publico es soberano" para mostrar su enfado, aunque puntualizó que, en el partido de este domingo, "el equipo dio la cara y, después del empatar, siguió insistiendo. En actitud no se puede criticar" a los futbolistas.

"La segunda parte fue mejor. Ellos tuvieron las ocasiones en la primera mitad. Intentamos que fuera de ida y vuelta pero no llegábamos a conectar ni con centros ni por dentro. Nos pusimos nerviosos a la hora de elaborar. Mejoramos en la segunda parte y en nuestro mejor momento llegó su gol. Ahí nos desplegamos y dejamos huecos pero pudimos empatar", relató el técnico.

"Nos costó arrancar el trabajo en el parón anterior y la necesidad de tener que jugar cada tres días. Nos va a venir muy bien este nuevo parón y tenemos que apuntar el primer objetivo que es clasificar en Champions. Para eso tenemos que estar bien y tenemos la capacidad para buscarlo, más allá de que estemos en desventaja. En Liga no hemos perdido pero necesitamos sumar de tres, no me sabe a bien este estar invicto", insistió.

Del gol de Iván Rakitic que empató el encuentro, subrayó que "es merecido, por el liderazgo, por el esfuerzo, por los compañeros y por el club. Una lástima que sólo haya servido para empatar el partido", y aseguró que el Sevilla juega como él quiere "en parte sí y en parte no".

En ese sentido, dijo que ante el Betis, en la primera parte, tuvieron "fallos defensivos que no gustan, pero hay cosas positivas, como presionar alto".

"Ofensivamente el equipo lo hace bien en la construcción del juego pero nos está costando de ser más de tres cuartos para adelante. Debemos tener mas variantes", declaró. EFE

