Bendodo: "El PP y sus votantes son el dique de contención ante la deriva que pretende romper la unidad de nuestro país"

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha asegurado que el PP y sus votantes son el dique de contención "a lo que pueda venir ante esta deriva que pretende romper la unidad de nuestro país". En este sentido se ha pronunciado el líder 'popular' junto al secretario general de la formación política en Málaga, José Ramón Carmona, antes de participar en Málaga en la movilización por la igualdad de los españoles que el PP ha convocado en todas las capitales de provincia del país. La organización estima que 52.000 personas se dan cita en esta movilización en la ciudad malagueña. "Hoy toda España sale a la calle, la España constitucional, la España que quiere que nuestro país siga avanzando en calidad y en madurez democrática, la España que hemos construido, entre todos, de forma que todos los españoles seamos españoles de primera, iguales ante la ley, en derechos y deberes, y que no aceptamos que nadie que ha intentado romper la unidad de nuestro país ahora sea el que lidere en la gobernabilidad de nuestro país", ha dicho. Ha subrayado que los españoles salen a la calle este domingo "de forma pacífica, de forma ordenada, para hacerle ver a Pedro Sánchez que no todas las líneas rojas se pueden superar al mismo tiempo. Él está comprando, ha comprado su investidura vendiendo a España y ha puesto al frente de los mandos de nuestro país a los que quieren romper nuestro país. Por tanto, no sabemos cuál será el desenlace definitivo". Bendodo ha dicho que la legislatura empezará a andar "en una semana, en unos días, porque la investidura con los que quieren romper España Sánchez la tiene garantizada"; y a renglón seguido ha advertido que será una legislatura convulsa en la que cada día habrá que "valorar y medir su nivel de fortaleza", A este último respecto ha insistido en que Junts ya ha dicho "que en función de la palabra de Sánchez será más larga o más corta la legislatura. A partir de ahí vamos a estar todos los días atenazados con una inestabilidad en el gobierno por aquellos que quieren romper España". "En cualquier caso, hoy todos los españoles salen a la calle. La inmensa mayoría de los españoles, la España moderada, la España constitucional, la España que quiere seguir avanzando juntos, la España que dice que juntos podemos llegar más lejos, la España que dice que no todo vale, la España que dice que hay que cumplir la ley, seas de donde seas y seas quien seas. Esa es la España que sale hoy a la calle y a la que Pedro Sánchez le ha dado la espalda", ha asegurado. Ha vuelto insistir en el carácter pacífico y tranquilo de las movilizaciones y ha añadido que el PP va a demostrar firmeza y junto a sus millones de votantes se va a convertir "en el dique de contención a lo que pueda venir ante esta deriva que pretende romper la unidad de nuestro país y que evidentemente continúa con el procés que se inició en Cataluña hace unos años y que lo han hecho Junts y Esquerra es darle el relevo al Partido Socialista". "PEDRO SÁNCHEZ HA PERDIDO LA CORDURA" Preguntado por los periodistas sobre las declaraciones de Sánchez pidiendo mesura y cordura, Bendodo ha dicho que el presidente en funciones y candidato a la investidura "debería aplicarse sus palabras porque efectivamente ha llegado muy lejos". "Eso es no tener mesura y --Pedro Sánchez-- ha perdido la cordura entregando la gobernabilidad de España a los que quieren romper España", ha zanjado al respecto. Bendodo, poco antes de participar en la movilización del PP en Málaga capital, ha calificado la misma como "multitudinaria" y ha comparecido ante los medios junto al secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona. El líder de los 'populares' malagueños ha dicho sobre la movilización que "toda la provincia está dispuesta a levantar la voz, a salir a la calle, a manifestarse una vez más para demostrar que la traición que está ocurriendo en España por parte del presidente en funciones. No va a quedar ni una persona sin alzar la voz, sin manifestarse, sin estar en contra de lo que está ocurriendo. Pedro Sánchez lo pudo ver ayer en Málaga, lo pudo ver antes de ayer --en referencia a la presencia del líder del PSOE en la ciudad en actos estos pasados viernes y sábado ante los que hubo protestas--.