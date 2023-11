6.500 concentrados en Barcelona contra la amnistía según la Urbana, 20.000 según Cataluña Suma

La Guardia Urbana de Barcelona ha cifrado en 6.500 los concentrados en la plaza Sant Jaume contra la ley de amnistía este domingo a mediodía, mientras que Cataluña Suma los cifra en 20.000. La entidad ha explicado también que no ha convocado la manifestación posterior hacia la Delegación del Gobierno, ya que el grueso de los concentrados se ha dirigido después a la Via Laietana y ha llegado ante la Delegación. La protesta de la plaza Sant Jaume, que ha contado con el apoyo de 57 entidades, ha reunido a dirigentes catalanes de PP, Vox y Cs, encabezados por sus líderes: Carlos Carrizosa (Cs), Alejandro Fernández (PP) e Ignacio Garriga (Vox). Los asistentes han gritado proclamas como 'Puigdemont a prisión' y 'Sánchez hijo de puta', y han mostrado carteles con mensajes como 'Generalitat golpista, ladrones' y 'No todo vale'. También han llevado banderas españolas, de la UE y algunas catalanas y de la Policía Nacional, así como carteles que imitaban una señal de Stop con el mensaje 'Stop Sánchez' y 'Stop amnistía'. LA AMNISTÍA "NO HARÁ OLVIDAR" La presidenta de Cataluña Suma, Eva Higueras, ha intervenido en la concentración y ha lamentado que con una ley de amnistía "el chantaje separatista pretende que se ponga fin a la independencia judicial". "Todos los españoles, y en particular los catalanes, tenemos memoria, y la amnistía no hará olvidar el golpe a la democracia que se produjo el 1-O", ha afirmado. MANIFIESTO Miembros de la entidad Españoles de a Pie han leído el manifiesto de la concentración, en el que han dicho que los jóvenes patriotas se levantan "contra un gobierno secuestrado por los enemigos de España". Han criticado que el pacto del PSOE con el independentismo "supone la demolición del Estado de derecho al permitir el olvido del golpe a la democracia de 2017". Según el manifiesto, la Historia "recordará aquellos que se levantaron por la libertad de la democracia y por defender el Estado de derecho y España".