Yolanda Díaz califica al PP de "rupturista" por no aceptar ningún Gobierno que "no esté ocupado por sí mismo"

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha criticado este sábado al Partido Popular (PP) por ser una "derecha que ha cambiado su faz, una derecha que es rupturista" y que, además, tiene "una posición complicada porque no acepta ningún Gobierno que no esté ocupado por sí mismo". En esa línea, la dirigente de Sumar, que se encontraba en una manifestación celebrada en Madrid en apoyo a la independencia del Sáhara, ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "se coloque del lado del respeto de las instituciones" al señalar que "no es un demócrata quien lleva 1.800 días violentando el Consejo General del Poder Judicial". "Un constitucionalista no puede hacer lo que está haciendo el Partido Popular; por tanto, la pregunta es sencilla: ¿De qué lado está el Partido Popular? ¿De la rebelión o de las instituciones democráticas de nuestro país?", ha remachado Díaz. Asimismo, la dirigente de Sumar ha indicado que los españoles van a ver "cómo por fin tenemos un Gobierno nuevo, de coalición progresista; vamos a gobernar mejor, lo vamos a hacer a favor de la gente", en tanto que ha reivindicado la agenda social de su formación como "aportación en el próximo gobierno de coalición de nuestro país". En ese sentido, Díaz ha puesto el foco en trabajar para "defender y ganar más derechos laborales, para reducir la jornada, para mejorar los salarios, para mejorar la sanidad pública, para mejorar la educación pública, para que sigamos teniendo derechos".